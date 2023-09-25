Бывший сотрудник разведки США о том, куда делись "Пэтриоты" на Украине

Фото: сommons.wikimedia.org Долгое время США заверяли своих партнёров в том, что система противовоздушной и противоракетной обороны Patriot является самой совершенной в мире. Насколько эти заверения далеки от истины наглядно было неоднократно наглядно продемонстрировано в Саудовской Аравии, когда дорогостоящие комплексы ПВО не могли отразить атаки копечных дронов.

Возможно, американцы учли печальный опыт и доработали свои системы. Но от гиперзвука не уйти. Даже сам президент США Джо Байден как то признал, что российская ракета X-47 "Кинжал" тем и отличается от других ракет, что её невозможно сбить.

реклама

США старательно оказывают помощь одной сопредельной России территории. Один из пакетов этой помощи включал несколько расхваленных "Пэтриот". В мае 2023 года Министерство обороны РФ отчиталось, что эти американские комплексы, прикрывавшие воздушное пространство Киева, были уничтожены ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Американская сторона и киевские деятели данный факт признавать отказались, заявили о том, что повреждения получила лишь одна из пусковых установок. И подлежит ремонту. С тех пор о "Пэтриотах" на сопредельной территории ничего не слышно. Что с ними?

Довольно любопытный материал на эту тему вышел на страницах издания Еurasian Times. Заголовок публикации гласит, что система ПВО Patriot пробита российскими гиперзвуковыми ракетами. Фактически в прямом смысле.

Приведены слова бывшего сотрудника ЦРУ Ларри Джонсона, который в своём интервью ютуберу Стивену Гарднеру заявил, что Вашингтон больше не желает передавать Киеву "Пэтриоты" из-за эффектного поражения этих комплексов ракетой "Кинжал". С передачей очередных ЗРК Patriot возникла "неопределённость".

Мы не слышали никаких новостей об этой системе ПВО "Пэтриот" уже несколько месяцев. Его отправили в Украину; он был взорван. Вроде бы он либо уничтожен, либо находится в ремонте, но на поле боя не участвует.

Как отметил аналитик ЦРУ, США предоставляют Украине больше различных систем ПВО, но больше не предоставляют "Пэтриоты".

Издание отмечает, что после атаки на позиционный район официальные лица США сначала заявили, что комплекс Patriot не пострадал, остался работоспособным и никогда не выходил из строя. Однако позже Штаты заявили, что система была "отремонтирована и снова находится в рабочем состоянии".

Также отмечено, что изданию Eurasian Times не удалось независимо подтвердить утверждения Джонсона о том, что США приостановил поставки "Пэтриотов" Украине.

А что проверять? Какие-то пусковые установки может и сохранились, но остались ли к ним ракеты? Вопрос очень интересный. Тем более зенитчики ВСУ умудрились выпустить сразу 32 дорогостоящих боеприпаса с абсолютно нулевым результатом. Точнее даже с отрицательным. Ведь комплексы то тю-тю. Отличная антиреклама для американской системы.