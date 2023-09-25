Военный аналитик из США обратил внимание на возобновление производства газотурбинных двигателей для танков

Основной боевой танк Т-80. Фото: mil.ru

На Западе очень пристально следят за российскими оружейными новинками и успехами отечественного военно-промышленного комплекса. Очередной материал, посвящённый российскому оружию вышел на страницах журнала Forbes. Автором материала является военный аналитик издания Дэвид Экс. Тот самый, который не отличается теплыми чувствами к России. Но этот обозреватель в очередной раз за последнее время бьёт в набат. Первых раз это произошло после того, как российские военные поразили дроном-камикадзе "Ланцет" истребитель МиГ-29, находившийся на аэродроме Долгинцево в 65 километрах от линии боевого соприкосновения.

реклама

На это раз американский гражданин Экс обратил внимание на видеоролик с Калужского турбинного завода. Как заявил аналитик, на видео видно, как рабочие предприятия вручную собирают коробку передач для газотурбинного танкового двигателя. Впервые за тридцать лет. По предположению Экса, данный агрегат свидетельствует о цели произвести новую 1500-сильную турбину!

И у этой турбины есть очевидное применение. Такие силовые установки предназначены для танков Т-80, которые российская промышленность должна начать производить с нуля.

Такие боевые машины ранее производились на заводе "Омсктрансмаш", но производство было свёрнуто в 1991 году. Соответственно, работа над турбиной ГТД-1250 на Калужском заводе также простаивала на протяжении десятилетий с момента распада СССР.

Как считает Экс, тот факт, что Россия возобновила танковых турбин – это тревожный сигнал для Украины и её союзников. Фактически для НАТО. Дело в том, что на протяжении последних трёх десятилетий российская армия получала только модернизированные Т-80. "Уралвагонзавод" ежемесячно выпускает несколько десятков новых танков Т-72Б3 и Т-90М, но их пока слишком "мало". По мнению эксперта, взятые с хранения старые танки Т-55 и Т-62, а также более новые танки Т-72 "Урал" и Т-80Б являются временным решением. Они получают новую оптику и дополнительную защиту. Но поскольку Россия намерена играть в долгую, ей нужны новые танки. Много новых танков.

Отмечено, что с 1975 по 2001 годы предприятии в Калуге были построены тысячи газотурбинных танковых двигателей ГТД-1000 мощностью 1000 л.с. и ГТД-1250 мощностью 1250 л.с. Тысяча и более "лошадок" – это достаточно много для танка массой 46 тонн. Для сравнения, танк Т-64БВ, стоящий на вооружении ВСУ, имеет массу всего 42 тонны. При этом он оснащён "анемичным" дизелем мощностью всего 850 л.с.

Избыточная мощность двигателя танка Т-80 объясняет его высокую скорость – 70 км/ч. Соответственно, у боевой машины высокий расход топлива. Заокеанский аналитик задаётся вопросом, а зачем заморачиваться с новой 1500-сильной турбиной? Специалист сам ответил на свой вопрос.

Он считает, что в российской армии есть подразделения (ВДВ и Морская пехота), для которых высокая скорость важнее топливной экономичности. Кроме того, двигатель мощностью 1500 л.с. обеспечит танку Т-80 высокий потенциал роста. Можно установить дополнительно тонны брони, существенно не утяжеляя сам танк.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

По мнению Экса, работы на Калужском заводе наглядно демонстрируют то, насколько Россия серьёзно относится к производству танков. Возможно, произойдёт это не быстро. Однако к тому времени, когда будет подготовлена производственная линия для выпуска Т-80, то может быть готова и новая турбина ГТД-1500.