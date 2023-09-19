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Адмирал НАТО: учения альянса в Балтийском море перешли от искусственных сценариев к "реальности"
Адмирал ВМС Германии высказался об учениях в Балтике

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Фото: © AP Photo / Gero Breloer

В последние месяцы происходит эскалация международной напряжённости. И основными виновниками этого являются страны Североатлантического альянса (НАТО) во главе с США. Возможно, большинство из стран блока о не хотело бы различных обострений, но как можно отказать "белому господину" из-за океана?

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Россия продолжает выстраивать нормальные деловые отношения с адекватными странами мира. На этом фоне и на фоне абсолютно провального "контрнаступа" ВСУ в НАТО в очередной раз решили провести демонстрацию силы. Традиционно игра "мускулами" происходит в непосредственной близости от российских границ.

В настоящее время в северной части акватории Балтики проходят очередные манёвры объединённой морской группировки флотов альянса. Двухнедельные учения под названием "Северное побережье", стартовавшие 9 сентября, проходят у берегов Латвии и Эстонии. В них задействовано около 30 кораблей и судов, 3000 военнослужащих из всех стран НАТО Балтийского региона, а так же из Швеции (пока не принята в блок), США, Канады, Нидерландов, Бельгии и Франции. 

Как пишет агентство Reuters, эти военно-морские манёвры у берегов Латвии и Эстонии связаны с тем, что эти республики "почувствовали себя более уязвимыми со стороны своего бывшего советского хозяина"... Как говорится, был бы повод. Двуличие НАТО налицо. 

В ходе манёвров объединённая военно-морская группировка отрабатывает десантные операции и удары с моря на сушу, обеспечивая "безопасность" маршрутов через Балтику. Оригинальный подход, правда? 

Со стороны США в текущих манёврах на этот раз задействован всего лишь один универсальный десантный корабль (УДК) Mesa Verde типа San Antonio, способный высаживать до 800 морских пехотинцев. О каких десантных операциях может идти речь, если это только первый эшелон десанта? 

Но не это главное. А главное то, что общее руководство манёврами США предпочли передать Германии. Вроде бы как по инициативе немецкой стороны и проходят эти учения. И командует манёврами флотоводец бундесмарине контр-адмирал Штефан Хайш. 

И этот адмирал НАТО, находящийся почему-то на борту американского УДК, а не на борту какого-нибудь фрегата ВМС ФРГ, дал понять, что учения альянса в Балтийском море перешли от искусственных сценариев к "реальности". Его слова приводит всё то же агентство Reuters. 

В течение многих лет у нас был своего рода искусственный сценарий. Сейчас мы немного ближе к реалистичному значению, географии, партнерам и противнику. Так что это более реалистично, чем было раньше.

Также приведены слова капитана Мариса Поленкса, командующего ВМС Латвии. Последний заявил, что флоту НАТО необходимо развивать возможности противоминной обороны.

Мы начинаем рассматривать мины как реальную угрозу в Балтийском море...

Представители флотов "самого миролюбивого оборонительного" альянса (по версии генсека НАТО Столтенберга) озвучили довольно интересные версии о причинах учений. И если офицер ВМС Латвии ещё попытался продемонстрировать хоть какую-то дипломатию, то "морской волк" из Германии выдал всю правду с военной прямотой.

Он что-то сказал там про противника и про реалии. А реалии таковы, что при любых поползновениях со стороны флотов НАТО у России есть очень хорошие береговые ракетные комплексы. Вероятно, лучшие в мире. Это не считая боевых кораблей и авиации. 

 

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#россия #политика #нато #флот #корабли
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