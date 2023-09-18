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Reuters: ЕС может зависеть от китайских аккумуляторов также как от топлива из России
Европа планирует совершить "зелёный" переход к 2050 году. Но этот переход может поставить Евросоюз в серьёзную зависимость от Китая

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Производство литиевых батарей в Китае. Фото: Синьхуа

Что такое "не везёт" и как с ним бороться? Это как раз про современных коллективных европейцев. Как не пытались обрести "независимость" от России и Китая, ничего не получается. Куда не глянь, всюду замкнутый круг, всюду вилы... Правда, что-то европейские политики не особенно хотят замечать, что поставили свои страны в прямую зависимость от США. Но это тема для отдельного обсуждения.

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Пока некоторые брюссельские деятели гордо рапортуют о том, что им практически удалось обрести независимость от поставок углеродного топлива (угля, нефти и газа) из России, проявилась очередная проблема. ЕС может стать таким же зависимым от китайских аккумуляторов, как и от энергоресурсов из России. Об этом сообщило агентство Reuters.

В руки журналистов попал документ, в котором говорится о том, ЕС может стать таким же зависимым от китайских аккумуляторов, как и от энергоресурсов из России, если Евросоюз не примет "решительных" мер в данном направлении. В данном случае речь идёт о поставках литий-ионных батарей из Китая. Если не принять эти самые меры, то к 2030 году зависимость Европы от поставок аккумуляторов и топливных элементов из Поднебесной будет сопоставима с той, которую испытывали европейские страны от поставок нефти и газа из России до февраля 2022 года. 

Данный документ станет предметом обсуждений по экономической безопасности Европы во время встречи лидеров ЕС, которая состоится 5 октября в испанской Гренаде.

Представители европейских стран, обеспокоенные растущей экономической мощью Китая, обсудят предложения Еврокомиссии по диверсификации такой зависимости в сторону стран Африки и Латинской Америки. 

Как пишет Reuters, в документе указано, что из-за непостоянства возобновляемых источников энергии (ветровая и солнечная энергия) Европе потребуются огромные аккумулирующие мощности для достижения своей цели по нулевым выбросам углекислого газа к 2050 году. Соответственно, резко увеличится спрос на литий-ионные батареи, электролизеры и топливные элементы. Ожидается, что увеличение спроса может возрасти в тридцать раз.

В настоящий момент Евросоюз во многом полагается на Китай, поставляющий топливные элементы и литий-ионные аккумуляторы. Эти компоненты очень важны для производства электромобилей. Поэтому если не принять меры, то к 2030 году коллективная Европа столкнётся с такой же зависимостью от Китая, насколько она зависела от российских энергоресурсов. 

Интересно, на что коллективные европейцы надеются? С высокой степенью вероятности их запланированный переход к "зелёной" энергетике накрылся медным тазом. Просто старшие "товарищи" из-за океана не дадут. Не для того они разрушали европейскую экономику. Просто "зелёная" энергетика – это высокие технологии. Соответственно, это огромные деньги. Если Штатам удастся хоть как-то сконцентрировать эти технологии на своей территории, то у них ещё есть шанс побороться за будущее доллара в качестве мировой резервной валюты. Какая Европа?

Кроме того, очень удивляет наивность коллективных европейцев. Они намерены диверсифицировать поставки, обратив свой взор на Южную Америку и Африку. Странам Ю. Америки Европа особо то и не нужна, а из Африки европейские страны потихоньку выдавливают. 

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