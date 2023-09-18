Самый расхваленный американский истребитель почему-то периодически преследуют неудачи

Истребитель F-35B. Фото: REUTERS / Lockheed Martin

На протяжении длительного времени американские политики, чиновники Пентагона и лоббисты от военно-промышленного комплекса США пытаются убедить весь мир (в первую очередь электорат Штатов и своих союзников), что истребитель F-35 Lightning II, разработанный в рамках программы Joint Strike Fighter, является самым лучшим боевым самолётом в мире. Насколько эти заверения правдивы, пусть остаётся на совести самих заявителей. Хотя многие в мире знают, что хвалебные оды американской машине – это бизнес и ничего личного.

реклама

Факты остаются фактами. А факты – вещь упрямая. Даже сами американцы уже перестали скрывать, что несмотря на многолетний цикл производства, F-35 по-прежнему не избавлен от огромного количества "детских болезней" и нескольких сотен недостатков. А ещё с истребителями данного типа периодически происходят лётные происшествия.

Очередной истребитель F-35 потерпел крушение в США. Об этом сообщили профильные ресурсы. Как сообщило издание Military Watch, инцидент произошёл 17 сентября на авиационной базе Бофорт в Северном Чарльстоне, штат Южная Каролина. Разбившаяся машина принадлежала Корпусу морской пехоты США. Пилот катапультировался и был доставлен в медицинское учреждение. Истребитель, вернее то что от него осталось, не найден до сих пор. Причина инцидента пока неясна.

Если учитывать принадлежность разбившегося самолёта к Корпусу морской пехоты, вероятно, разбился F-35B – самолёт с укороченным взлётом и вертикальной посадкой.

Точно такой же истребитель потерпел аварию в декабре 2022 года на авиационной базе Форт-Уэрт, штат Техас. Абсолютно новый самолёт по завершении испытательного полёта заходил на посадку вертикальным способом. Но что-то пошло не так, касание полосы было жёстким, самолёт подпрыгнул, потом снова ударился о бетонку и развернулся вокруг своей оси. Лётчик благополучно катапультировался.

Как отмечают аналитики Military Watch, сложность истребителя F-35 вызвала целый шквал критики. Например, пилот, опрошенный авиационным журналом Hush Kit, заявил что у него и многих его коллег были проблемы с интерфейсами самолёта и дисплеями в кабине. Лётчик пожаловался, что 20% времени полёта он нажимает не на ту часть экрана из-за неправильной "идентификации", либо из-за того, что его палец трясётся из-за турбулентности и перегрузок.