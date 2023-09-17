Очередной стратегический "бомбовоз" ВВС США летал неподалёку от Крыма

К сожалению, полёты стратегических самолётов ВВС США у российских границ уже далеко не редкость. Но, похоже, американцы в очередной раз решили понакалять ситуацию.

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Американский стратегический бомбардировщик B-52Н отработал учебный ядерный удар по Крыму. Соответствующий вывод можно сделать из материала, опубликованном в болгарском издании Obektivno. СМИ отследило полёт при помощи мониторингового ресурса Flightradar24.

Согласно данным издания, стратегический бомбардировщик B-52Н Stratofortress ВВС США под регистрационным номером 60-0004, способный нести на своём борту ядерное оружие, поднялся с авиабазы Сигонелла (Италия) 15 сентября. В ходе полёта этот борт пересёк воздушное пространство Греции в северо-западной её части, после чего вошёл в воздушное пространство Болгарии. Затем B-52H пролетел через всю территорию страны в направлении с юга-запада на северо-восток.

Покинув болгарское воздушное пространство, "стратег" вошёл в воздух соседней Румынии, направляясь к самой восточной точке границы страны. Подойдя к румынско-украинской границе в районе Одессы, бомбардировщик сделал несколько кругов. Завершив свою миссию, борт 60-0004 взял курс на авиабазу Сигонелла.

Характер таких манёвров может являться свидетельством того, что американский экипаж отрабатывал учебные пуски ракет по российским объектам на территории Крыма.

Как уже говорилось, подобные полёты самолётов ВВС США в последнее время стали обыденными. Особенно они участились после 24 февраля 2022 года. Конечно, американцы не принимают непосредственного участия в боевых действиях на сопредельной России территории. Зато их бомбардировщики B-52, оснащённые современной аппаратурой задействованы в них косвенно, выполняя функции стратегической разведки. Они могут летать в заданном районе, делая снимки и собирая данные о перемещениях войск и о военной инфраструктуре. Кроме того, бомбардировщики B-52Н могут быть задействованы в радиоэлектронной борьбе.