В скором времени армия России получит новый дрон-камикадзе, который мощнее и универсальнее, чем "Ланцет".

Дрон-камикадзе "Скальпель". Фото: © пресс-служба КБ «Восток» Беспилотный барражирующий боеприпас Lancet от компании ZALA, входящей в концерн "Калашников", был принят на вооружение российской армии в 2020 году. За последние полтора года этот беспилотник-камикадзе стал настоящей палочкой-выручалочкой для российской армии в зоне СВО и настоящей головной болью для противника. Это гроза для его ближнего тыла и одно из самых эффективных средств контрбатарейной борьбы армии России. Кроме того, на боевой счету "Ланцетов" не только полевая артиллерия, но и лёгкая бронетехника и даже весьма "продвинутые" танки Leopard 2A6.

Количество боевых применений "Ланцетов" только растёт. На сегодняшний день известно более 600 эпизодов с участием таких устройств. Буквально за год "Ланцет" стал безусловным фаворитом в своем классе беспилотников. И весьма серьезной проблемой не только для ВСУ, но и для их кураторов из НАТО. Просто по той причине, что никакого противоядия от "Ланцетов" никто придумать так и не смог. Не помогают ни сетка-рабица, ни щиты кустарного производства. В большинстве случаев операторы "Ланцетов" находят свою цель.

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Но даже если штабистам из НАТО и удастся придумать эффективное противоядие от "Ланцетов", что видится сомнительным, для них есть ещё одна неприятная новость. Российские конструкторы пошли дальше и разработали новый дрон-камикадзе, получивший название "Скальпель". Похоже, что разработчикам оружия очень понравилось называть свою продукцию в честь хирургического инструмента. В настоящий момент изделие проходит лётные испытания. Согласно публикациям в СМИ, запуск серийного производства запланирован на середину октября 2023 года.

Многоцелевая платформа одноразового применения. Фото: КБ "Восток" /vostok-kb.ru

Скорость полёта нового дрона-камикадзе составляет 120 км/ч, а дальность полёта достигает 40 километров. Характеристики нового аппарата не сильно отличаются от характеристик "Ланцета", но есть один интересный нюанс.

Боевая нагрузка нового аппарата составляет уже 5 килограммов. Для сравнения, масса боевой части "Ланцета-3" – 3 килограмма. К тому же "Ланцет" является монолитным изделием, укомплектованным либо осколочно-фугасным, либо кумулятивным зарядом. "Скальпель" построен по модульной схеме. Внутренний отсек дрона позволяет использовать большинство средств поражения, стоящих на вооружении армии России. Боеприпас просто вставляется в отсек. Он может быть осколочно-фугасным, кумулятивным или термобарическим. Все зависит от конкретной обстановки и характера цели. В результате у расчёта дрона отпадает необходимость возить с собой несколько разных аппаратов.

Вероятно, что особых проблем с массовым внедрением таких беспилотников в войска не ожидается. Вся технология уже достаточно хорошо обкатана на "Ланцете".