Европейцы стали догадываться, что Leopard 2 уже не соответствует современным требованиям, поэтому решили создать новый танк

Танк Leopard 2A6 бундесвера. Фото: commons.wikimedia.org

Как сообщила немецкая деловая газета Handelsblatt, Германия подписала соглашения с Швецией, Италией и Испанией о разработке нового основного боевого танка. Новая машина должна будет заменить уже имеющийся в европейских армиях танк Leopard 2 немецкой разработки.

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Данная инициатива должна быть реализована под руководством германских концернов Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall. Эти две фирмы являются производителями танков Leopard 2. Информация представлена со ссылкой на неназванные политические и отраслевые источники.

В новой немецкой инициативе помимо германских фирм примут шведская SAAB и итальянская Leonardo. Какая компания будет представлять Испанию, пока не сообщается.

Озвученные компании планируют получить на свой проект несколько сотен миллионов долларов из Европейского фонда обороны. Совокупный размер фонда составляет 8 миллиардов евро, из которых 5,3 миллиарда предназначены для реализации совместных проектов вооружений в Европейском союзе.

В этой новости прекрасно всё.

Во-первых, прямое свидетельство того что расхваленный танк Leopard 2 даже в весьма продвинутой модификации 2A6 (есть ещё 2A7+) не так хорош, как о нём рассказывали на протяжении долгого времени. "Леопарды" горят как спички, доказано на практике! Поэтому в Берлине озадачились тем, что надо придумать что-то новое. Только получится ли? Это большой вопрос.

Во-вторых, удивительным смотрится список партнёров в новой программе. В общем списке почему-то нет Франции, а ведь именно с ней немцы раньше предпочитали работать в сфере вооружений. Почему? Потому что коллективные европейцы всё никак не могут договориться о разграничении полномочий. И Берлин, и Париж постоянно "тянут одеяло на себя".

Если сделка подтвердится, то этот факт сильно расстроит Францию. Ещё в 2017 году Берлин и Париж договорились о совместной разработке нового танка, который в перспективе должен заменить немецкий Leopard 2 и французский Leclerc. Проект получил обозначение MGCS – Main Ground Combat System. Но его реализация постоянно "буксует" из-за разногласий между партнёрами. Стороны спорят, кто из них получит больше компетенций. К тому же французы на выходе хотят получить лёгкий манёвренный аэромобильный танк, а немцы предлагают сосредоточиться на новом хорошо защищённом танке.