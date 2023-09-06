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Молдавия отказалась оплачивать долг перед "Газпромом"
Власти Молдавии отказались оплачивать исторический долг за поставки газа и предлагают решить все вопросы в суде

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Майя Санду. Фото: REUTERS / Vladislav Culiomza

В принципе, ожидаемо. Еще недавно президент Молдавии Майя Санду и по совместительству подданная Румынии, заявила что республика не намерена оплачивать чего нет. Тогда в словах Санду фигурировала сумма в 800 миллионов долларов США. Это (со слов президента Молдавии) исторический долг, которого у Молдавии якобы "нет". И вообще, как заявила тогда Санду, российский газовый монополист якобы пытался "обмануть" Молдавию в 2021 году, оставив республику без газа и заставив компанию "Молдовгаз" подписать новое соглашение о поставках на новых же условиях. Новый договор предусматривал своевременную оплату текущих поставок, аудит задолженности за предыдущие поставки и постепенное (в течение четырёх лет) погашение исторического долга. 

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Тогда официальный Кишинёв согласился с условиями договора. Претензий не было. И тут такое... Молдавия отказалась оплачивать долг перед "Газпромом".

Сначала министр энергетики республики Виктор Парликов во время брифинга заявил, что по итогам аудита к моменту заключения нового контракта в 2021 году долг страны перед "Газпромом" составил 756 миллионов долларов. Но так как часть задолженности была оплачена, сумма долга снизилась до 709 миллионов долларов. Это слова министра со ссылкой на проведённую проверку. 

Но тут же этот министр заявил, что часть этой суммы не может быть взыскана, поскольку не подтверждена документально. Ни "Молдовгаз", ни "Газпром" не предоставили подтверждающих документов. Речь идёт о сумме в 276 миллионов долларов США. Ещё более 400 миллионов не могут быть взысканы, поскольку эта сумма является либо "неисполнимой", либо "просроченной". 

В результате Кишинёв готов заплатить всего 8,6 миллионов долларов. Остальные вопросы будут решаться в суде.

Дальше больше. Уже после, во время заседания правительства Молдавии, премьер-министр республики Дорин Речан заявил, что его страна не будет платить "по несуществующим" долгам. Граждане Молдовы не обязаны оплачивать то, чего нет. 

Сначала, когда было холодно и республике нужен был газ, аргументы "Газпрома" при подписании нового соглашения на поставку топлива были убедительными. Потом перестали быть таковыми, поскольку якобы нет документов, подтверждающих задолженность. Интересно, а их вообще запрашивали у российской стороны? Тем более аудит проводили компании из Великобритании и Норвегии, известные своей "непредвзятостью". И взяли эти компании за свои услуги 800 тысяч евро, что в пересчёте на доллары составляет чуть более 10% от "остатка" долга Молдавии. Похоже на откат, чтобы считали правильно.

Такой интересный подход к решению проблемы. Чисто по-молдавски. Точнее, даже по-румынски. 

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#россия #политика #газ #газпром #молдавия #майя санду
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