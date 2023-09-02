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Компания Tecno представила новый смартфон со сворачивающимся дисплеем
Новый концептуальный девайс от производителя бюджетных смартфонов

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Скриншот видео Tecno

Расхожая поговорка гласит, что без кота и жизнь не та. Нечто подобное можно сказать и мобильных телефонах, точнее о смартфонах. Без смартфона теперь сложно представить жизнь среднестатистического человека. Смартфон – это средство коммуникации, навигатор, источник новостей, энциклопедия, кинотеатр и компьютерный клуб. Всё "в одном флаконе".

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Смартфоны бывают разные, на любой вкус, цвет и кошелёк. Кто-то имея достаточно финансовых ресурсов предпочитает исключительно флагманские модели ведущих мировых брендов. И неважно, что заплатив несколько десятков тысяч рублей владелец аппарата впоследствии не воспользуется и половиной возможностей "заряженного" аппарата. А кто-то, руководствуясь исключительно прагматическим подходом, предпочитает исключительно бюджетные варианты. В последних тоже есть всё, к чему привыкли пользователи, зато стоят они в разы дешевле! 

Скриншот видео Tecno

Вот о бюджетных смартфонах и пойдет речь. Точнее об одном из производителей бюджетных смартфонов. Компания Tecno уже давно на слуху у многих соотечественников. Она известна именно своими бюджетными аппаратами. И эта фирма недавно представила новый телефон под названием Phantom Ultimate. Этот необычный девайс оснащён растягивающимся дисплеем. Довольно зрелищный и необычный аппарат. Правда, сразу стоит отметить, что это концептуальная модель. 

Скриншот видео Tecno

Диагональ экрана в сложенном состоянии составляет привычные всем 6,55 дюйма, в разложенном состоянии размер экрана вырастает до 7,11 дюймов. В сложенном состоянии второй кусочек экрана находится на задней панели смартфона, рядом с камерой. Устройство оснащено механическим приводом, поэтому "растягивание" дисплея производится нажатием одной кнопки и занимает чуть более секунды. Разрешение OLED-дисплея составляет  2296 x 1596 пикселей. 

Интересно, что несмотря на необычную конструкцию, толщина Phantom Ultimate составляет всего 9,93 миллиметра! Компания-производитель заверяет, что аппарат без проблем можно удержать одной рукой.

Скриншот видео Tecno

Это всё к чему? А к тому, что непонятно, зачем нужны такие телефоны? Конечно, подробные технические характеристики аппарата до сих пор не известно. Но вряд ли он чем-то отличается от изделий в традиционном форм-факторе. Что ещё такого могут впихнуть в смартфон проектировщики, чего нет в других аппаратах? 

К тому, как говорилось, представленная модель является всего лишь концептов. Поэтому есть огромная вероятность, что Phantom Ultimate если и доберётся до прилавков магазинов, то произойдёт это через год-два, не ранее. Также нельзя исключать, что новинка является всего лишь демонстрацией возможностей компании Tecno.

Другие производители ранее тоже представляли свои смартфоны увеличивающимися экранами, но в серию ни один из них не пошёл. Практика доказала, что сложные раскладные девайсы продаются намного хуже своих собратьев в классическом форм-факторе. Кроме того, сомнительно, что новый аппарат будет бюджетным. 

 

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#смартфоны #технологии #tecno #связь #мобильные телефоны #hi-tech
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