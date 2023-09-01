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Новая российская подлодка проекта П-750Б получит отсек для дронов
Испанские журналисты обратили внимание на изменения, внесенные в проект перспективной российской подлодки

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Макет лодки проекта П-750Б. Источник фото: glavpaluba.ru

Проект новой российской неатомной подводной лодки, получивший обозначение 750Б "Сервал", впервые был представлен широкой публике ещё в 2019 году. Произошло это во время ежегодного военно-технического форума "Армия". Основное назначение новой субмарины – нанесение ударов по береговым объектам, уничтожение надводных кораблей, судов и подводных лодок противника, разведка и минные постановки. 

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Кроме того, разрабатываемая субмарина изначально "заточена" для выполнения специальных задач. Она способна доставлять, высаживать и снова принимать на борт разведывательно-диверсионную группу численностью до 16 человек. 

Из ключевых особенностей лодки можно выделить то, что по проекту "Сервал" оснащается воздухонезависимой силовой установкой. 

С момента презентации новой субмарины прошло достаточно много времени и проект претерпел существенные изменения. Обновленный проект демонстрировался в ходе форума "Армия-2023". И после этого стало известно, что новая российская подлодка проекта П-750Б получит отсек для дронов. 

На изменения в проекте обратили внимание дотошные испанские журналисты. Как подметили эксперты из солнечной Испании, в верхней части носовой части корпуса "Сервала" появился дополнительный отсек размером 8 на 4 метра. В этом отсеке с лёгкостью можно разместить одну или две минисубмарины для проведения разведывательно-диверсионных мероприятий. Также в этом отсеке можно транспортировать подводные беспилотники различного назначения. 

Помимо этого, конструкция лодки проекта 750Б была усовершенствована. Субмарина стала более скрытной и манёвренной. Комплекс вооружения включает не только стандартные 533-мм торпедные аппараты, но вертикальную пусковую установку на четыре ячейки, предназначенную для пуска крылатых ракет. 

"Сервал" имеет водоизмещение чуть менее 1500 тонн. Длина лодки – 65 метров. Максимальная глубина погружения – 300 метров, радиус действия – около 4500 морских миль, автономность плавания (по запасам топлива и провизии) – 30 суток. Экипаж – 20 человек. Столь малочисленный экипаж прямо указывает на высокую степень автоматизации новейшей субмарины. 

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#дроны #флот #армия-2023 #вмф #морские дроны #дэпл #п-750б #сервал
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