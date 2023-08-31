Отечественные конструкторы учли опыт СВО и представили модернизированную версию РСЗО "Торнадо-Г"

Фото: скриншот видео / РГ

Отечественное вооружение по целому ряду направлений является лучшим в мире. Это аксиома. Достаточно отметить, что первенство в создании реактивных систем залпового огня (РСЗО) принадлежит именно нашей стране. Знаменитые установки БМ-13 "Катюша" и БМ-31-12, ласково прозванный в войсках "Андрюша", внесли свой неоспоримый вклад в Великую Победу над фашизмом. Именно эти боевые машины стали родоначальниками всех отечественных РСЗО, в том числе и ныне стоящих на вооружении.

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Интересно, что в то время, когда Советская армия имела на вооружении ставшие впоследствии знаменитыми установки БМ-21 "Град" заклятые западные недруги ничего подобного не имели. Они даже мечтать не могли о своих системах M270 MLRS и М142 HIMARS. Просто американцы и их европейские союзники, сделав ставку на авиацию, долгое время не уделяли должного внимания такому типу вооружения.

Установка БМ-21 "Град" была принята на вооружение в далёком 1963 году. С тех пор она с честью прошла не один десяток конфликтов разной интенсивности в различных уголках земного шара. Эта РСЗО по-прежнему в строю и стоит на вооружении армии России. Правда, в варианте "Торнадо-Г". Этот всё тот же старый-добрый "Град", только модернизированный с учётом суровых реалий. Боевая машина оснащена современной системой управления огнём и спутниковой навигацией.

Но на этом процесс модернизации не закончился. Отечественная оборонка делает выводы на основе боевых действий в ходе СВО. Стало известно, что в России разработана РСЗО "Торнадо-Г" в новой версии. Установку смонтировали на полноприводное шасси бронированного грузовика АМН-590951 "Спартак". Это вариант армейского автомобиля "Урал-ВПК".

Полная масса установки в новой версии составляет 18500 килограммов, она оснащена автоматизированной системой огнём (это позволяет расчёту не покидать бронированную кабину) и может вести огонь на дальности до 40 километров. Бронирование кабины защищает расчёт от поражения пулями и осколками, а днище и шасси машины способны выдержать подрыв фугаса до шести килограммов в тротиловом эквиваленте. Кроме того, для самообороны расчёт РСЗО имеет пулемёт ПКМ калибра 7,62 мм.