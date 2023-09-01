За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Изображение: © Wikimedia Commons

реклама





Формально Союз Советских Социалистических Республик, просуществовавший на политической карте мира почти семь десятилетий, являлся демократическим государством. Но это формально, поскольку присказка "выбор без выбора" – это как раз про СССР.

В 1936 году в стране была принята новая сталинская Конституция, в соответствии с которой законодательные органы власти стали избираться народом. В результате территория страны была "нарезана" на избирательные округа. В каждом округе проживало 300 тысяч человек населения. От каждого округа избирался один депутат в Верховный Совет СССР. Только один! Первые выборы в ВС СССР состоялись уже в декабре 1937 года.

Плакат времени выборов в Верховный Совет СССР. Изображение из открытых источников

реклама





Примечательно, что за всю историю существования Союза на выборах баллотировался только один политический блок – блок коммунистов и беспартийных. Соответственно, он всегда и проходил в Верховный совет. При этом результат голосования был просто фантастическим – около 99%. Поразительное единодушие сознательных советских граждан.

Во времена СССР в день голосования избирательные участки начинали свою работу уже в 6 часов утра. Но уже в это раннее время возле участков собирались толпы этих самых "сознательных" советских граждан. В чём секрет такой сознательности и ответственности?

Фото из открытых источников

На самом деле всё было очень и очень просто. В день голосования на всех без исключения избирательных участках работали буфеты. А уже в этих буфетах можно было приобрести всяческий мясной и колбасный дефицит, которого не было в магазинах. А ещё там можно было купить очень вкусную выпечку. Поесть на месте и взять с запасом домой.

реклама





Отдав свой голос за кандидата от блока коммунистов, сознательный советский гражданин в качестве благодарности мог купить какой-нибудь деликатесный продукт. А ещё можно было попить вкуснейшего лимонада, взрослая часть населения могла пропустить граммов 100 крепкого алкоголя на разлив. Больше редко получалось, поскольку за порядком на участках пристально следили сотрудники советской милиции.

Подкуп на государственном уровне? Какой подкуп, просто благодарность со стороны советского государства за то, что граждане в стране отличались высоким уровнем сознательности.

Изображение из открытых источников

Интересно, что перед выборами в СССР не проводилось никаких агитационных и избирательных мероприятий. Никаких подписей за кандидатов в депутаты тоже не собирали. Просто в определённый момент до населения страны доводилась информация о дате проведения выборов. Тогда же сообщали о конкретных кандидатах от участков.

реклама





Впоследствии биография и трудовой путь достойного человека вывешивалась на видных местах. Только кто это всё это читал? Все в СССР знали, что если кандидата от участка выдвинули, то он в любом случае будет избран.

А уже на избирательных участках гражданам вручались бюллетени, в которых значилась всего одна единственная фамилия. Интересно, что проголосовать можно было не только за себя, но и за родственников, друзей и соседей при наличии на руках их паспортов. Официально это считалось не совсем правомерным, но на такие "мелочи"в СССР сотрудники избирательных комиссий закрывали глаза. Кстати, это ещё одна причина фантастической явки в 99%.

Примечательно, что избирательные участки были оборудованы урнами для голосования. Но туда заходили лишь единицы. Считалось, что если гражданин "прячется", то он или голосует против, или пишет какую-то жалобу. Обычно, получив бюллетень, советские граждане сразу стали галочку и бросали его в урну для голосования. И шли по своим делам – конкретно в буфет.

Кандидатов в депутаты в советское время выдвигали трудовые коллективы. Последние находились под полным контролем партии. И количество выдвинутых кандидатов полностью соответствовало числу депутатских мест.

Изображение из открытых источников

Перед выборами повсеместно развешивались плакаты, призывающие советских граждан прийти на выборы. Также по почте по несколько раз рассылались извещения, где и когда можно отдать свой голос. А по квартирам ходили агитаторы от избирательных участков. Они не агитировали за кандидатов, а выясняли количество проживающих, сверяли их со своими данными и уточняли, все ли могут прийти на участок в день голосования. Если человек не мог прийти по состоянию здоровья, то представитель местного избиркома делал пометку, куда необходимо доставить переносную урну для голосования. Если гражданин намеревался уехать в отпуск или командировку, то ему разъясняли, где и как получить открепительный талон.

Перед выборами повсеместно развешивались плакаты, призывающие советских граждан прийти на выборы. Также по почте по несколько раз рассылались извещения, где и когда можно отдать свой голос. А по квартирам ходили агитаторы от избирательных участков. Они не агитировали за кандидатов, а выясняли количество проживающих, сверяли их со своими данными и уточняли, все ли могут прийти на участок в день голосования. Если человек не мог прийти по состоянию здоровья, то представитель местного избиркома делал пометку, куда необходимо доставить переносную урну для голосования. Если гражданин намеревался уехать в отпуск или командировку, то ему разъясняли, где и как получить открепительный талон.

Интересно, что в СССР в день голосования голосовали повсеместно – в аэропортах, в поездах, на пассажирских теплоходах и т.д. При этом на выборы никто никого силой не загонял, приписок не делал, но явка была почти стопроцентной.





