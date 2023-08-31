В скором времени пройдет очередной саммит Большой двадцатки. Путина там не будет. Вероятно, не будет и лидера Китая. Отсутствие последнего – большой "облом" для Джо Байдена, старающегося набрать утерянные политические очки

© Фото: Huang Jingwen, XinHua, Globallookpress

Большая двадцатка или G20 – клуб стран с наиболее развитой и развивающейся промышленности. В совокупности на эту группу из двадцати стран приходится 85% мирового валового продукта и 75% мировой торговли. Кстати, суммарное население этих стран составляет 2/3 населения земного шара. Многие эксперты даже считают, что G20 играет большую роль в мировой торговле и геополитике, чем Большая семерка (G7). Помимо прочих стран в состав G20 входят Россия и Китай.

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Периодически представители стран Большой двадцатки встречаются для обсуждения насущных вопросов в рамках саммитов. Очередной такой саммит пройдёт в индийской столице Нью-Дели 9-10 сентября текущего года.

По логике вещей на столь значимом для мировой экономике мероприятии должны присутствовать лидеры России и Китая. Но российский президент Владимир Путин уже сообщил, что не будет присутствовать на саммите. Вместо него Россию на встрече будет представлять глава МИД Сергей Лавров. И правильно, поскольку у Путина сейчас есть дела поважнее.

Теперь же стало известно, что Си Цзиньпин, вероятно, пропустит саммит G20 в Индии. Об этом сообщило Reuters. Об этом информагентству сообщили источники "знакомые с ситуацией в Индии и Китае". Этими источниками являются пара индийских чиновников и китайский дипломат, работающий в Индии. Согласно представленной информации, официальный Пекин на встрече будет представлять Ли Цян, премьер Государственного совета КНР.

В свою очередь, представители министерств иностранных дел Индии и Китая никак не прокомментировали данную информацию.

Довольно интересная ситуация получается. Всё дело в том, что по ту сторону океана, в Белом доме, саммит G20 рассматривался как возможность президента США Джо Байдена встретиться с главой КНР Си Цзиньпином. Байден подтвердил своё участие. В Вашингтоне стремятся стабилизировать отношения с Китаем, испорченные рядом торговых и геополитических противоречий. И тут такой жёсткий облом...

Ещё одно доказательство того, что мировая геополитика находится в стадии тектонических изменений. Мир меняется, бывший гегемон постепенно сдает позиции. Даже пожелания Вашингтона уже не особо учитываются ключевыми игроками. И "облом" лично для Джо Байдена, стремительно теряющего политические очки.