Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Почему "Запорожец" так и не стал народным автомобилем в СССР

В Советском Союзе пытались создать народный автомобиль. Получилось не очень хорошо
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Советский "Запорожец". Фото из открытых источников

Советский Союз на международной арене позиционировался как страна трудящихся и крестьян. Страна для народа, в которой "все равны". Однако де-факто это оказалось не так. Социальное расслоение были в Союзе, прикрытое маской строительства социализма.

реклама

Но в данном случае стоит придерживаться официальной формулировки. Если страна для народа, то и всё для народа. Если всё для народа, то этот народ должен был иметь в эпоху СССР и свой собственный народный автомобиль, так ведь?

В теории верно. На практике всё выглядело несколько иначе. Идея создания по истине народного автомобиля не нова, появилась она в Германии ещё в предвоенные годы. И немцам удалось воплотить в жизнь свою идею. Надо отметить, что весьма успешно.

Попробовали это повторить и в Советском Союзе. Результат на выходе был не очень.

реклама

Реклама продукции советского автопрома. Фото из открытых источников

Вообще, советский автопром – это целая отдельная история. "Автомобиль – не роскошь, а средство передвижения!" – так говорил главный герой романа Ильфа и Петрова. Книга была издана ещё в начале 30-х годов. Однако на протяжении почти всей эпохи СССР собственный автомобиль был для большинства советских граждан настоящей роскошью. Но об этом несколько ниже.

В послевоенные годы было не до доступных широких слоях населения малолитражек. Стояла задача восстановления страны из руин. Какие автомобили?

К середине 50-х годов прошлого столетия властям стало ясно, что свой собственный народный автомобиль советскому народу всё же нужен. Это должна была быть простая, дешевая при приобретении и в повседневном обслуживании небольшая машинка, способная перевезти по своим дела семью из четырёх человек.

реклама

На роль народного назначили автомобиль "Запорожец". В 1960 был начат выпуска ЗАЗ-965. Эта несуразная по современным меркам машинка находилась на конвейере целых 9 лет. Но народным он не стал. Как говорится, первый блин комом. Автомобиль оказался достаточно проблемным.

ЗАЗ-965. Фото из открытых источников

Параллельно с "горбатым" был начат выпуск машины второго поколения – ЗАЗ-966. Автомобиль производился с 1966 по 1972 годы.

За ним появился ЗАЗ-968, известный в народе под прозвищем "ушастый" за характерную форму воздухозаборников двигателя. Машина выпускалась по 1979 год включительно. По сравнению с "горбатым" (ЗАЗ-965) это был настоящий лимузин. Достаточно вместительный и мощный автомобиль.

реклама

Вслед за "ушастым" на заводской конвейер встал обновлённый ЗАЗ-968М. Машина визуально выгодно отличалась от базовой версии. Внешнее оформление кузова было сильно изменено и даже немного соответствовало веяниям времени. "Запорожец" в этой модификации даже пережил Советский Союз. Последняя такая машина покинула завод аж в 1994 году!

Но ни одна из перечисленных моделей не стала по-настоящему народной. Почему "Запорожец" так и не стал народным автомобилем в СССР? Причин всего две.

Первая заключалась в том, что "Запорожец" так и не стал самым массовым автомобилем Советского Союза. За время производства было выпущено 322 тысячи ЗАЗ-365 и 3,1 миллиона моделей второго поколения (ЗАЗ-366 и ЗАЗ-368 различных модификаций). Это с первыми послесоветским годами! Если сложить количество машин и разделить на время выпуска, то становиться понятно, что "Запорожцев" выпускали катастрофически мало. Капля в море, если разделить на огромное население страны.

Вторая причина является следствием первой. Народный автомобиль должен быть массовым и дешёвым. Именно массовость производства обеспечивает доступность автомобиля для населения. Но дешевизна – это не про "Запорожец"!

Безусловно, машины этой марки были самыми дешёвыми изделиями советской автомобильной промышленности. "Запорожцы" стоили значительно дешевле различных моделей "Жигулей", "Москвичей", а тем более "Волг". Но назвать "Запорожец" доступной для советского гражданина как-то не поворачивается язык.

Для справки, стоимость новенького ЗАЗ-968М в середине 80-х годов составляла 5600 советских рублей. Средняя зарплата по стране в тот же период составляла 200 рублей. Чтобы купить "народный" автомобиль, необходимо было выложить 27 месячных зарплат!

Чтобы купить такую новую машину, советская семья из двух взрослых должна была почти 2,5 года жить на одну зарплату, полностью откладывая вторую. Но так как обычно откладывали меньшую зарплату (жены), то копить на "Запорожец" приходилось 4-5 лет. Где же тут народность и доступность?

В то же время сама идея народного автомобиля, заложенная немцами, предусматривала, что такую машину может "потянуть" любая среднестатистическая семья, не влезая в долги и не прибегая к жёсткой экономии.

 

 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

техника автомобили история авто ссср автомобилестроение запорожец
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B760I Edge WIFI
4
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X670E Tomahawk WIFI
4
Обзор электронной книги Onyx Boox Kant
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
55
Обзор и тестирование защищенного смартфона Cubot KingKong Star
+
Обзор ирригатора usmile CY1
+
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 AGI AI198 (AGI1T0G16AI198) объемом 1 ТБ
7
Обзор защищённого android-планшета Cubot TAB KingKong
1
Обзор электрической зубной щётки usmile Y1S
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A850G PCIE5
1

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
17 августа 2023 55

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российская ПВО впервые перехватила украинскую противокорабельную ракету «Нептун»
6
Xbox отменила акцию Game Pass за доллар из-за злоупотребления ею ради бесплатной игры в Starfield
+
Россияне массово отказываются от Google Chrome и переходят на другие браузеры
30
ЧВК Вагнер продолжает набор сотрудников
4
Инженеры «Калашникова» показали макет пусковой платформы для запуска 16-ти дронов-камикадзе «Ланцет»
+
Су-57 будет вооружен "охотничьими" ракетами с 300-км радиусом - непрозрачный намек для F-16 ВСУ
4
В РФ создали манёвренный охотник за БПЛА – FPV-дрон получит автоматическую систему наведения
2
Российские инженеры создали первый в мире воздушный беспилотный авианосец с дронами-камикадзе
1
Энтузиасты смогли взломать PlayStation 5 и добиться 110 FPS в Bloodborne и The Last of Us Part II
3
Дрон-камикадзе «Ланцет» успешно поразил замаскированную «самоходку» ВСУ
+
Немецкая компания купила у Швейцарии 25 Leopard 1 по 480 евро за штуку и хочет их отдать Украине
1
Handelsblatt: Дни доллара как мировой валюты сочтены
31
ВСУ оценили бронеавтомобиль LAVR: "Ни один боеприпас не пробьет машину"
4
Кремль объявляет, что самолет Пригожина, возможно был сбит намеренно
7
Резников потребовал у компаний из Польши вернуть деньги за невыполненные военные заказы
+
Полностью российский Sukhoi Superjet 100 впервые поднялся в небо и успешно завершил испытания
16
Wall Street Journal: В Евросоюзе готовы принять Украину к 2030 году
2
19FortyFive: необходимые для ВСУ швейцарские танки Leopard 1A5 ржавеют в Италии
1
Украинские власти вооружили пограничников старыми дефектными винтовками Cetme L производства Испании
3
Xiaomi прекращает поддержку трёх популярных бюджетных смартфонов и одного флагмана
+

Популярные статьи

Xbox series S - эпичный провал десятилетия
71
Собираем топовый игровой ПК для мажоров за 864000 рублей с выбором самых лучших комплектующих
41
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 55 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Август)
8
Armored Core VI: Fires of Rubicon: очередной "соулслайк" от компании FromSoftware
+
О надежности F-35
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B760I Edge WIFI
4
Почему США не торопятся снимать с вооружения проблемный конвертоплан V-22 Osprey
5
Прошло 60 лет после Марша на Вашингтон за рабочие места и свободу
5
Почему расширение БРИКС станет очередным громким провалом США на Ближнем Востоке
6
Lenovo Legion Go получит Ryzen Z1 с RDNA3, экран 8,8 дюйма и будет весить до килограмма
+

Сейчас обсуждают

Сергей Владимирович
01:09
За царя. За виноградники Медведева в Тоскане! За Путина и Кабаеву!
Кремль объявляет, что самолет Пригожина, возможно был сбит намеренно
Сергей Владимирович
01:08
А я пока с мужем буду в теме sexwife. Будем рады жизни, ездить на Мерседесах,кушать икру, размножаться и смотреть на вас с усмешкой....
Кремль объявляет, что самолет Пригожина, возможно был сбит намеренно
Boris Kopyltsov
01:03
Ну тогда выпиливайте рекламу...
Информация об игроках полученная в онлайн играх позволяет показывать персонифицированную рекламу
ArsTG1
00:56
"Когда женщина, страдающая от иммунодефицита из-за хронического заболевания" - так у неё и спид был что ли ещё ?
В Австралии в головном мозге женщины обнаружен живой червь
Bearcub
00:51
Нахрюк опять постит всякую муйню))
Маляр: ВСУ продвигаются к Бахмуту
REY_B_
00:50
Печаль... Мыши кололись... плакали.. но продолжали жрать кактус... - Про хохлов это уже не смешно.
Киев скрывает число погибших, но кладбища не лгут
Dark_Cloud
00:49
"эта песня, как и игра, задает одни из самых трудных вопросов, с которыми мы сталкиваемся как люди, пытающиеся найти свое место во вселенной". Я даже знаю ответ на этот трудный вопрос. 42. Не благодар...
Вышла главная песня Starfield - эмоциональная "Children of the Sky" от Imagine Dragons
REY_B_
00:48
А на работу парнишек нанять слабо? Впрочем, что я говорю! - Сейчас повсюду "междусобойкики", которые "кумовством" обычно называются. Туда просто классные спецы вписываются крайне плохо. А к этим парни...
Два подростка-аутиста взломали GTA 6 из отеля
Dark_Cloud
00:47
Очень эмоционально Прям так вот эмоции фонтанируют, прям вот через край Рабинович напел, видать
Вышла главная песня Starfield - эмоциональная "Children of the Sky" от Imagine Dragons
REY_B_
00:41
Хохма будет, если перевод на украинский сделают, а война закончится, и никакой Украины по её итогам не будет.
Starfield останется без поддержки русского текстового перевода — игра выходит 6 сентября
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем