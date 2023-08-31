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Советский "Запорожец". Фото из открытых источников

Советский Союз на международной арене позиционировался как страна трудящихся и крестьян. Страна для народа, в которой "все равны". Однако де-факто это оказалось не так. Социальное расслоение были в Союзе, прикрытое маской строительства социализма.

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Но в данном случае стоит придерживаться официальной формулировки. Если страна для народа, то и всё для народа. Если всё для народа, то этот народ должен был иметь в эпоху СССР и свой собственный народный автомобиль, так ведь?

В теории верно. На практике всё выглядело несколько иначе. Идея создания по истине народного автомобиля не нова, появилась она в Германии ещё в предвоенные годы. И немцам удалось воплотить в жизнь свою идею. Надо отметить, что весьма успешно.

Попробовали это повторить и в Советском Союзе. Результат на выходе был не очень.

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Реклама продукции советского автопрома. Фото из открытых источников

Вообще, советский автопром – это целая отдельная история. "Автомобиль – не роскошь, а средство передвижения!" – так говорил главный герой романа Ильфа и Петрова. Книга была издана ещё в начале 30-х годов. Однако на протяжении почти всей эпохи СССР собственный автомобиль был для большинства советских граждан настоящей роскошью. Но об этом несколько ниже.

В послевоенные годы было не до доступных широких слоях населения малолитражек. Стояла задача восстановления страны из руин. Какие автомобили?

К середине 50-х годов прошлого столетия властям стало ясно, что свой собственный народный автомобиль советскому народу всё же нужен. Это должна была быть простая, дешевая при приобретении и в повседневном обслуживании небольшая машинка, способная перевезти по своим дела семью из четырёх человек.

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На роль народного назначили автомобиль "Запорожец". В 1960 был начат выпуска ЗАЗ-965. Эта несуразная по современным меркам машинка находилась на конвейере целых 9 лет. Но народным он не стал. Как говорится, первый блин комом. Автомобиль оказался достаточно проблемным.

ЗАЗ-965. Фото из открытых источников

Параллельно с "горбатым" был начат выпуск машины второго поколения – ЗАЗ-966. Автомобиль производился с 1966 по 1972 годы.

За ним появился ЗАЗ-968, известный в народе под прозвищем "ушастый" за характерную форму воздухозаборников двигателя. Машина выпускалась по 1979 год включительно. По сравнению с "горбатым" (ЗАЗ-965) это был настоящий лимузин. Достаточно вместительный и мощный автомобиль.

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Вслед за "ушастым" на заводской конвейер встал обновлённый ЗАЗ-968М. Машина визуально выгодно отличалась от базовой версии. Внешнее оформление кузова было сильно изменено и даже немного соответствовало веяниям времени. "Запорожец" в этой модификации даже пережил Советский Союз. Последняя такая машина покинула завод аж в 1994 году!

Но ни одна из перечисленных моделей не стала по-настоящему народной. Почему "Запорожец" так и не стал народным автомобилем в СССР? Причин всего две.

Первая заключалась в том, что "Запорожец" так и не стал самым массовым автомобилем Советского Союза. За время производства было выпущено 322 тысячи ЗАЗ-365 и 3,1 миллиона моделей второго поколения (ЗАЗ-366 и ЗАЗ-368 различных модификаций). Это с первыми послесоветским годами! Если сложить количество машин и разделить на время выпуска, то становиться понятно, что "Запорожцев" выпускали катастрофически мало. Капля в море, если разделить на огромное население страны.

Вторая причина является следствием первой. Народный автомобиль должен быть массовым и дешёвым. Именно массовость производства обеспечивает доступность автомобиля для населения. Но дешевизна – это не про "Запорожец"!

Безусловно, машины этой марки были самыми дешёвыми изделиями советской автомобильной промышленности. "Запорожцы" стоили значительно дешевле различных моделей "Жигулей", "Москвичей", а тем более "Волг". Но назвать "Запорожец" доступной для советского гражданина как-то не поворачивается язык.

Для справки, стоимость новенького ЗАЗ-968М в середине 80-х годов составляла 5600 советских рублей. Средняя зарплата по стране в тот же период составляла 200 рублей. Чтобы купить "народный" автомобиль, необходимо было выложить 27 месячных зарплат!

Чтобы купить такую новую машину, советская семья из двух взрослых должна была почти 2,5 года жить на одну зарплату, полностью откладывая вторую. Но так как обычно откладывали меньшую зарплату (жены), то копить на "Запорожец" приходилось 4-5 лет. Где же тут народность и доступность?

В то же время сама идея народного автомобиля, заложенная немцами, предусматривала, что такую машину может "потянуть" любая среднестатистическая семья, не влезая в долги и не прибегая к жёсткой экономии.