В целом по всем странам Европы показатели снизились к итогам 2016 года

Максимальных показателей произведенное в европейских странах вино достигло в 2016 году, однако с каждым новым годом оно уменьшалось. При этом Россия стала одной из немногих стран, где, наоборот, отмечен рост.

реклама

Так, в 2023 году было произведено в общей сложности 15,7 млрд литров вина, тогда как в 2022 этот показатель составил 16,9 млрд.

Тем не менее, тройка лидеров-производителей претерпела изменения. Несмотря на то, что во Франции сокращение производства минимально и всего 0,1%, это не помешало ей стать лидером по производству этого алкогольного напитка, где было разлито в общей сложности 4,6 млрд литров. А тем временем в Италии оно буквально рухнуло и составило аж 12% с итогом в 4.4 млрд. У испанцев, которые традиционно занимают третье место, падение тоже немалое: 14%, а объём произведённого вина составил 3,1 млрд литров.

В целом же, сокращение производства затронуло все европейские страны в разной степени, однако лидером антирейтинга стала Греция, где сокращение составило 45% и всего было разлито 114 млн литров.

Российские показатели в 2023 году составили 490 млн литров, что стало рекордным после 2016 года. Тогда было разлито 517 млн. Это позволило занять России шестое место среди всех европейских стран-производителей вина.