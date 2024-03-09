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alexsey100025
2024 год отметился для России ростом торговли с Китаем
За первые два месяца текущего года рост составил 9,3%

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Как сообщает китайское таможенное управление, за первые два месяца 2024 года между Россией и Китаем товарооборот составил 37.01 миллиарда долларов, что на 9,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Отмечено, что рост произошел как в импорте, так в экспорте товаров. Так, за январь-февраль 2024 года в Россию из Китая было ввезено товаров на общую сумму 16,8 млрд долларов, а из России в Китай на 20,2 млрд. Рост составил 12,5% и 6,7% соответственно.

В 2023 году товарооборот между странами составил 240,11 млрд, что на 26,3% больше, чем в 2022, хотя в планах было достичь планки в 200. 

Тем не менее, такая позитивная динамика вызывает опасения у некоторых экспертов, отмечающих все большую зависимость России от китайских товаров, тогда как доля поставок с западных стран продолжает сокращаться. Но, несмотря на экономический кризис внутри Китая связанный с рынком недвижимости, это пока никак не отражается в отношениях между странами. Россия, в том числе и президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность сохранения партнерских отношений с КНР.

Китай, как и раньше, заинтересован в поставках из России нефтепродуктов, древесины, цветных металлов, а также зерна и с недавнего времени мяса, когда был снят запрет.

Несмотря на то, что отношения России и стран Европы и США усложнились, что, несомненно отразилось и на торговле, был найден выход на турецкие, индийские и другие азиатские рынки, которые в данный момент отмечаются как наиболее перспективные.

#россия #китай #торговля #рост
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