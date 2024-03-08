Индексирование затронет социальную часть пенсии

В России 1 апреля сего года состоится плановая индексация пенсий.

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Помимо этого, дополнительная надбавка в 7% коснется ряда категорий граждан. В их число войдут участники Великой Отечественной войны, добровольцы и военнослужащие, получившие инвалидность в результате боевых действий, а также лица, пострадавшие в результате техногенной или радиационной катастроф.

Таким образом, повышение пенсий в общей сложности охватит 4,1 миллиона человек, в число которых входят получатели социальных пенсий, коих на данный момент насчитывается 3,4 млн, а также 700 тысяч, получающих пенсионное государственное обеспечение.

Напомним, что согласно действующему закону, в России имеют право выхода на пенсию женщины в возрасте 63 лет и мужчины, достигшие 68 лет. Исключением из общего правила являются коренные жители крайнего Севера, которые имеют право выйти на пенсию в 50 и 55 лет для женщин и мужчин соответственно.