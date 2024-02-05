За этим будет следить Федеральная антимонопольная служба.

Федеральная антимонопольная служба России предложила на рассмотрение Кабинету министров свою формулу расчетов максимально допустимых цен на продукты питания. В том случае, если инициатива будет одобрена, то торговые сети за нарушения будут ожидать крупные штрафы, если те не смогут обосновать почему итоговая цена получилась именно такой.

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В представленном на рассмотрении документе говорится о предельно допустимой планке в 5% от индекса потребительских цен, хотя изначально было 30.

Как считают в Кабинете министров предложение достаточно сырое и требует доработок, дополнений и просто изменений. В изначальной версии не учтены многие критерии, которые, собственно, могут также влиять на итоговую цену. Не учтена традиционная инфляция, хотя реальные цены идут в рост с опережением темпов той самой инфляции, сезонные факторы и прочие составляющие, которые и определяют финальную цену сначала у производителей, а уже после в торговых сетях.

Напомним, что во многом вмешаться правительство и другие органы подтолкнул разразившаяся на всю страну история с куриными яйцами.Был зафиксирован рекордный рост в более чем 60%. На данный момент ситуация стабилизировалась, а где-то даже улучшается в зависимости от региона. Этого получилось добиться благодаря импорту из-за рубежа.

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В данный момент на рынке продовольствия, Россия активно сотрудничает с дружественными странами такими как Беларусь, Азербайджан и Турция.