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vlad_tecno За пост начислено вознаграждение
ChatGPT-4 теперь доступен всем бесплатно, но есть один нюанс
ChatGPT 3.5 а также ChatGPT-4 теперь может использовать каждый абсолютно бесплатно, но как и зачем?
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Что такое ChatGPT ?

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Chat GPT - это нейронная сеть которая основана на технологии глубокого обучения и может обрабатывать естественный язык, понимать вопросы и отвечать на них. Chat GPT может быть использован для автоматизации общения с клиентами, написания кода , ответа на вопросы пользователей и выполнения других задач, связанных с обработкой текста.

Для чего он используется ?

Да для всего , чего только угодно! Языковая модель пригождяется везде: начиная от рецепта блинчиков и заканчивая написанием кода и выполнением рутинных задач.

Насколько GPT-4 лучше GPT-3 ? (скоро поймете почему это важно)

GPT-4 представляет собой улучшенную версию GPT-3, и хотя точные метрики могут варьироваться, GPT-4 обычно считается лучше по следующим аспектам:

  1. Точность: GPT-4 обучен на большем объеме данных и имеет больше параметров, что позволяет ему лучше понимать и обрабатывать запросы пользователей, что приводит к более точным ответам

  2. Понимание контекста: 4 версия улучшила свою способность понимать контекст запросов, что позволяет ей предоставлять более точные и полезные ответы на сложные вопросы.

  3. Способность к обобщению: GPT-4 лучше обобщает информацию и может предоставлять более точные ответы на вопросы, которые требуют анализа и синтеза информации из разных источников.

  4. Меньше повторений и неуместных ответов: GPT-4 улучшил свою способность избегать повторений и предоставлять более подходящие ответы на запросы пользователей.

Однако стоит отметить, что GPT-4 все еще имеет свои недостатки, такие как возможность генерировать неправильную или неподходящую информацию. В целом, GPT-4 представляет собой значительное улучшение по сравнению с GPT-3, но все еще требует доработки и улучшений.

Основная часть

На настоящий момент есть два сервиса проверенных мной и временем, которые предоставляют доступ к ChatGPT:

1.https://chatbot.theb.ai

Данный сайт предоставляет доступ только к ChatGPT-3, также нет возможности ограничить ии возможность выхода в интернет в отличии от второго варианта. Авторизация не требуется


2. https://www.forefront.ai/

Данный сервис предоставляет пользователям возможность общаться как с ChatGPT-3, так и с ChatGPT-4. Авторизация необходима, данный сайт более безопасностный и конфиденциальный , чем предыдущий вариант. Важно заметить что на использование GPT-4 установлен лимит в 5-6 сообщений каждые 3 часа. Есть возможность сменить персонажа и ограничить доступ в Интернет (интернет не используется/авто/интернет используется всегда). 


Теперь пользуясь ChatGPT вы экономите 20$ /месяц. Спасибо за прочтение! 


P.S о том, как chatGPT ускорил рендер в Blender  читайте здесь


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