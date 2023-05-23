Перед выходом сериала "Тайное вторжение" Marvel приступили к активной рекламной кампании. Disney опубликовала свежий трейлер, позволяющий получить полное представление о шпионских играх Скруллов (технологичная раса, превращающаяся в любое существо или человека) и Ника Фьюри которого играет Сэмюэл Л. Джексон. Существенная разница предыдущих вторжений инопланетян состоит в том, что в этот раз Ник Фьюри не собирается призывать Мстителей на подмогу, а намерен решить проблему самостоятельно, несмотря на серьезность ситуации. (Однако без повязки, которая всем запомнилась, он, бесспорно, не обойдется).
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Фильм "Тайное вторжение" является экранизацией комикса 2007 года и рассказывает о Фьюри, который выбирается из убежища, чтобы противостоять увеличивающейся угрозе со стороны Скруллов. Эти пришельцы-перевертыши в первый раз вступили на Землю по видом беженцев в фильме Captain Marvel в 90-х годах, и в течении трех десятилетий подменяли ведущие фигуры во всем мире. Полагаясь на помощь со стороны Марии Хилл (Коби Смулдерс) и настоящего друга Талоса (Бен Мендельсон), Фьюри обязан раскрыть истинную личность Скрулла и противостоять вторжению.
Фильм выйдет 21 июня.