Фильм, который в дальнейшем возможно подарит нам "Леомемы"

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В этой осенней киноленте воссоединится легендарный голливудский дуэт - Мартин Скорсезе и Леонардо Ди Каприо. Ранее они уже совместно трудились над 5-ю художественными лентами, включая такие знаковые картины, как "Волк с Уолл-стрит", "Отступники" и "Банды Нью-Йорка". Впервые тизер-трейлер предстоящей киноленты представили Apple TV+ и Paramount Pictures Corp. за 5 месяцев до ее официального выхода.

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В начале мая 2021 фанаты кино получили некоторые кадры со съемок ленты "Убийцы цветочной луны" режиссера Мартина Скорсезе, которые запечатлели Ди Каприо, Роберта Де Ниро и Лили Гладстоун в ведущих ролях. Лео играет Эрнеста Беркхерта, который является наследником внушительного фермерства, в то время как Лили играет Молли, его жену. По сюжету действия ленты разворачиваются в 1920-х годах в индейском поселении Осейджей и рассказывают о расследовании убийств после нахождения ценной нефти на земле Беркхерта.

Однако многие фанаты заметили, что Лео выглядит на снимках неузнаваемо, и даже ИИ может испытывать трудности с идентификацией актера.

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Фильм "Убийцы цветочной луны" будет представлен на Каннском кинофестивале в эту субботу, 20 мая, а его широкий релиз в кинотеатрах запланирован на 6 октября.