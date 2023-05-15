Список изменений включает больше 20 пунктов

Компания NVIDIA выкатила новую версию RTX Remix, которая позволяет создавать ремастеры на основе современных технологий. Многие пользователи уже продемонстрировали, как с помощью этой утилиты можно изменять графику старых игр. Обновление, которое была представлено разработчиками сегодня, приблизит ее к релизу.

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NVIDIA планируют выпустить стабильную версию программы ближайшее время. ПО пока не отлажено - с ним можут быть несколько проблемы. Список обновлений включает около 20 пунктов, которые касаются исправления багов и улучшения производительности. В том числе, были усовершенствованы библиотеки DXVK, а также улучшена работа с шейдерами. Обновленный список изменений можно найти на сайте компании.



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NVIDIA уже долгое время занимается разработкой RTX Remix, который будет скоро доступен для широкого круга пользователей. Сегодня его можно приобрести только для ограниченного числа юзеров. Кроме того, следует отметить, что игры, улучшенные с помощью этой платформы, будут доступны только для пользователей видеокарт GeForce. Что касается решений конкурентов в лице AMD Radeon и Intel ARC, то они пока остаются не у дел. Поддержка других ГПУ если и появится, то только на релизе.