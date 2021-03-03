Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Основатель корпораций Tesla и SpaceX объявил об очередном амбициозном проекте. Илон Маск будет строить собственный город.

реклама

В своем аккаунте Twitter миллиардер рассказал, что город будет называться Starbase (Звёздная База).

анонсы и реклама Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже <b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b> 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) Еще одна RTX 3070 по сниженной цене -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

В последующих твитах Илон уточнил, что вкладывает в проект 5 000 биткоинов. На минутку, это около 245 миллионов долларов по сегодняшнему курсу. А если криптовалюта продолжить набирать обороты, то и больше.

реклама

Новый город будет "dog friengly" – видимо, в данном случае имеются ввиду не собаки. Скорее всего, это отсылка к криптовалюте Doge Coin, которая выстрелила как раз благодаря Илону и его сверхпопулярному твиттеру. Возможно, этот намек также означает, что в городе можно будет расплачиваться "криптой".

Где именно будет находиться город, пока неизвестно. Пока мы знаем только, что это будет в штате Техас. Как известно, именно туда Маск переехал в прошлом году. Также в Техасе находятся филиал уже упомянутой Tesla и полигон для испытаний аэрокосмической корпорации SpaceX.

Будем следить за развитием событий.