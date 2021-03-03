Илон Маск строит собственный город — основатель Tesla уже вложил 5 000 биткоинов (245 млн долларов)
Основатель корпораций Tesla и SpaceX объявил об очередном амбициозном проекте. Илон Маск будет строить собственный город.
реклама
В своем аккаунте Twitter миллиардер рассказал, что город будет называться Starbase (Звёздная База).
В последующих твитах Илон уточнил, что вкладывает в проект 5 000 биткоинов. На минутку, это около 245 миллионов долларов по сегодняшнему курсу. А если криптовалюта продолжить набирать обороты, то и больше.
реклама
Новый город будет "dog friengly" – видимо, в данном случае имеются ввиду не собаки. Скорее всего, это отсылка к криптовалюте Doge Coin, которая выстрелила как раз благодаря Илону и его сверхпопулярному твиттеру. Возможно, этот намек также означает, что в городе можно будет расплачиваться "криптой".
Где именно будет находиться город, пока неизвестно. Пока мы знаем только, что это будет в штате Техас. Как известно, именно туда Маск переехал в прошлом году. Также в Техасе находятся филиал уже упомянутой Tesla и полигон для испытаний аэрокосмической корпорации SpaceX.
Будем следить за развитием событий.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила