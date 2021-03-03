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Илон Маск строит собственный город — основатель Tesla уже вложил 5 000 биткоинов (245 млн долларов)

Рассказываем о новом амбициозном проекте Илона.
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Основатель корпораций Tesla и SpaceX объявил об очередном амбициозном проекте. Илон Маск будет строить собственный город. 

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В своем аккаунте Twitter миллиардер рассказал, что город будет называться Starbase (Звёздная База).

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В последующих твитах Илон уточнил, что вкладывает в проект 5 000 биткоинов. На минутку, это около 245 миллионов долларов по сегодняшнему курсу. А если криптовалюта продолжить набирать обороты, то и больше.

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Новый город будет "dog friengly" – видимо, в данном случае имеются ввиду не собаки. Скорее всего, это отсылка к криптовалюте Doge Coin, которая выстрелила как раз благодаря Илону и его сверхпопулярному твиттеру. Возможно, этот намек также означает, что в городе можно будет расплачиваться "криптой".

Где именно будет находиться город, пока неизвестно. Пока мы знаем только, что это будет в штате Техас. Как известно, именно туда Маск переехал в прошлом году. Также в Техасе находятся филиал уже упомянутой Tesla и полигон для испытаний аэрокосмической корпорации SpaceX. 

 Будем следить за развитием событий.

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Gunnar
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245лямов на постройку города это слёзы. Хотя у них там городом называют и дыры с 300 жителями.
Илон Маск строит собственный город — основатель Tesla уже вложил 5 000 биткоинов (245 млн долларов)
terenty79
10:14
на зионе 2678 v3 с китайской помойки.
AMD обещает выпустить процессоры с архитектурой Zen 4 в следующем году
Keltis
10:13
1050ti в 2К ? дааа, стоит посмотреть.
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SerGee
10:11
годами пользуюсь никаких проблем.. единственная опасность - неаккуратность нанесения жм и "егозящий" монтаж кулера, когда можно часть жм "скинуть" на околочиповое пространство, где куча резисторов и т...
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