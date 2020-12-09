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В преддверии выхода Cyberpunk 2077, на официальном канале игры вышел ролик, раскрывающий актеров озвучки. Тогда как главные роли сыграют профессиональные актеры, для персонажей второго плана подобрали "звездный" состав.

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Блогерша Анастасия Ивлеева подарила свой голос персонажу Карина Ли. Её парень Элджей сыграл Кевина Кинга.

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Комик Данила Поперечный озвучил фиксера Кирка Сойера. "Он угоняет тачки, совершает сомнительные взломы и занимается другой мутной [ерундой]" - рассказывает Данила.

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Телеведущий Александр Гудков получил необычную роль пистолета Скиппи.

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"Это пистолет со встроенным интеллектом" - объясняет бывший КВНщик. "То есть это умное оружие с приколюхой".

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Также сообщается, что Всеволод Кузнецов, озвучивавший Геральта в Ведьмаке, получил второстепенную роль радиоведущего Стэнли.

Напомним, что выход Cyberpunk 2077 состоится уже завтра, 10 декабря 2020 года. Проект несколько раз переносили, но похоже, что в этот раз дата релиза является окончательной.

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