Лиза Су: теперь у AMD самая быстрая видеокарта в мире и самый быстрый игровой процессор
Генеральный директор AMD Лиза Су сегодня представила новые видеокарты семейства Radeon. Среди них была также ультимативная RX 6900 XT.
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При ценнике в 999 долларов, производительность новинки в 4K находится на уровне конкурента в лице GeFоrce RTX 3090:
Причем последняя стоит аж в полтора раза дороже - 1 499 долларов.
Ранее, в начале октября, AMD уже показала новейшие процессоры Ryzen, среди которых был и флагманский 5950Х. На данный момент, этот процессор является самым быстрым игровым ЦП в мире - он обгоняет конкурента в лице i9-10900K:
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Таким образом, по словам Лизы, теперь у AMD самая быстрая видеокарта в мире и самый быстрый процессор. Сейчас красная компания - "лучший выбор для построения ПК под игры нового поколения".
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Также на презентации была представлена новая технология Smart Access Memory. Она предоставляет процессору Ryzen доступ напрямую к памяти видеокарточки. Таким образом, можно получить до 13% прироста производительности в играх:
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AMD впервые в своей истории становится флагманом компьютерного рынка. При этом, они предлагают цены ниже, чем у конкурентов в лице Intel и NVIDIA. Дополнительно, энергопотребление также ниже, чем у соперников.
Начало 2021 года обещает быть очень жарким - посмотрим, как будет развиваться битва.
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