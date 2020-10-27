Одноранговая память проигрывает двухранговой до 20% – сравнение в играх от Testing Games
Сегодня мы посмотрим, насколько двухранговый режим работы памяти влияет на производительность в играх. Рассмотрим очередное тестирование канала Testing Games.
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Конфигурация системы выглядит следующим образом:
- Intel i9 10900K 3.7GHz
- MSI MPG Z490 GAMING PLUS
- Zalman CNPS10X Performa
- GeForce RTX 3080 10GB (MSI VENTUS 3X)
- 1x16Gb RAM DDR4 3600Mhz или 2x8Gb RAM DDR4 2666Mhz (G.SKILL TridentZ RGB Series)
- Блок питания CORSAIR RM850i 850W
В случае однорангового режима работы, тест проводился на одной плашке с частотой 3600 МГц. Для двухрангового частоту снизили до 2666 МГц. Игры прогонялись в разрешении 1080р при максимальных настройках графики. Посмотрим результаты теста:
Для наглядности, сведем данные в таблицу:
|
Игра
|
Средний FPS
|
1x16Gb RAM DDR4 3600Mhz
|
2x8Gb RAM DDR4 2666Mhz
|Forza Horizon 4
|
154
|179
|Red Dead Redemption 2
|108
|130
|Battlefield V
|149
|185
|Assassin's Creed Odyssey
|82
|96
|Microsoft Flight Simulator
|58
|59
|Kingdom Come Deliverance
|64
|75
|HITMAN 2
|112
|146
|Metro Exodus
|121
|145
|The Witcher 3
|157
|196
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Как видно из таблицы, даже несмотря на то, что одноранговая память быстрее почти на 1000 МГц, она существенно уступает в играх. Не удалось обнаружить разницы лишь в Microsoft Flight Simulator - спишем это на лютую забагованность самой игры.
Неопытным пользователям будет очень полезно данное сравнение, ведь многие по ошибке покупают в магазине одну планку памяти. Таким образом, они искусственно занижают производительность своей системы. Оптимальным выбором будут 2 шт. ОЗУ объемом по 8 или даже 16 Гб каждая.
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