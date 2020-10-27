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Сегодня мы посмотрим, насколько двухранговый режим работы памяти влияет на производительность в играх. Рассмотрим очередное тестирование канала Testing Games.

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Конфигурация системы выглядит следующим образом:

Intel i9 10900K 3.7GHz

MSI MPG Z490 GAMING PLUS

Zalman CNPS10X Performa

GeForce RTX 3080 10GB (MSI VENTUS 3X)

1x16Gb RAM DDR4 3600Mhz или 2x8Gb RAM DDR4 2666Mhz (G.SKILL TridentZ RGB Series)

2x8Gb RAM DDR4 2666Mhz (G.SKILL TridentZ RGB Series) Блок питания CORSAIR RM850i 850W

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В случае однорангового режима работы, тест проводился на одной плашке с частотой 3600 МГц. Для двухрангового частоту снизили до 2666 МГц. Игры прогонялись в разрешении 1080р при максимальных настройках графики. Посмотрим результаты теста:

Для наглядности, сведем данные в таблицу:

Игра Средний FPS 1x16Gb RAM DDR4 3600Mhz 2x8Gb RAM DDR4 2666Mhz Forza Horizon 4 154 179 Red Dead Redemption 2 108 130 Battlefield V 149 185 Assassin's Creed Odyssey 82 96 Microsoft Flight Simulator 58 59 Kingdom Come Deliverance 64 75 HITMAN 2 112 146 Metro Exodus 121 145 The Witcher 3 157 196

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Как видно из таблицы, даже несмотря на то, что одноранговая память быстрее почти на 1000 МГц, она существенно уступает в играх. Не удалось обнаружить разницы лишь в Microsoft Flight Simulator - спишем это на лютую забагованность самой игры.

Неопытным пользователям будет очень полезно данное сравнение, ведь многие по ошибке покупают в магазине одну планку памяти. Таким образом, они искусственно занижают производительность своей системы. Оптимальным выбором будут 2 шт. ОЗУ объемом по 8 или даже 16 Гб каждая.