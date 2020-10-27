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Одноранговая память проигрывает двухранговой до 20% – сравнение в играх от Testing Games

Выясняем, насколько быстрее двухранговая память
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Сегодня мы посмотрим, насколько двухранговый режим работы памяти влияет на производительность в играх. Рассмотрим очередное тестирование канала Testing Games.

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Конфигурация системы выглядит следующим образом:

  • Intel i9 10900K 3.7GHz
  • MSI MPG Z490 GAMING PLUS
  • Zalman CNPS10X Performa
  • GeForce RTX 3080 10GB (MSI VENTUS 3X) 
  • 1x16Gb RAM DDR4 3600Mhz или 2x8Gb RAM DDR4 2666Mhz (G.SKILL TridentZ RGB Series)
  • Блок питания CORSAIR RM850i 850W
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В случае однорангового режима работы, тест проводился на одной плашке с частотой 3600 МГц. Для двухрангового частоту снизили до 2666 МГц. Игры прогонялись в разрешении 1080р при максимальных настройках графики. Посмотрим результаты теста:

Для наглядности, сведем данные в таблицу:

Игра
Средний FPS
1x16Gb RAM DDR4 3600Mhz
2x8Gb RAM DDR4 2666Mhz
Forza Horizon 4
154
179
Red Dead Redemption 2 108 130
Battlefield V 149 185
Assassin's Creed Odyssey 82 96
Microsoft Flight Simulator 58 59
Kingdom Come Deliverance 64 75
HITMAN 2 112 146
Metro Exodus 121 145
The Witcher 3 157 196

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Как видно из таблицы, даже несмотря на то, что одноранговая память быстрее почти на 1000 МГц, она существенно уступает в играх. Не удалось обнаружить разницы лишь в Microsoft Flight Simulator - спишем это на лютую забагованность самой игры.

Неопытным пользователям будет очень полезно данное сравнение, ведь многие по ошибке покупают в магазине одну планку памяти. Таким образом, они искусственно занижают производительность своей системы. Оптимальным выбором будут 2 шт. ОЗУ объемом по 8 или даже 16 Гб каждая.

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