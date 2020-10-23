Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Сегодня мы столкнём лоб в лоб две видеокарты конкурентов AMD и NVIDIA. Это будут Radeon RX 5700 и GeForce RTX 2060 Super. Посмотрим, какая из них окажется быстрее на свежих версиях драйверов (от октября 2020).

реклама

Обе карты были протестированы в 8 играх при максимальных настройках графики в разрешении 1080р. Тестовая конфигурация выглядела следующим образом:

анонсы и реклама Корпус за 88 тр - смотри что за зверь RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже -30% на HDD Fujitsu в Регарде МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Для удобства, представим результаты в виде диаграммы:

реклама

Можно сделать вывод, что карты показались примерно схожую производительность, лишь в Battlefield V наблюдается значительная разница – плата от AMD оказалась быстрее почти на 20%. В остальном, результаты на уровне погрешности.

Теперь давайте сравним стоимость обеих плат.

реклама

ZOTAC GeForce RTX 2060 SUPER 8GB OC в магазине "Регард" обойдется в 35 610 рублей:

реклама

SAPPHIRE PULSE Radeon RX 5700 8GB OC стоит целых 40 790 рублей:

Очевидно, что карта от NVIDIA на данный момент является более выгодной покупкой по соотношению цена/FPS. Плюсом ко всему, она обладает технологиями RayTracing и DLSS 2.0, аналогов которых у AMD пока нет.