Какую видеокарту купить в пределах 40 000 рублей – Radeon RX 5700 или GeForce RTX 2060 Super
Рассказываем о новом тестировании Benchmark.
Сегодня мы столкнём лоб в лоб две видеокарты конкурентов AMD и NVIDIA. Это будут Radeon RX 5700 и GeForce RTX 2060 Super. Посмотрим, какая из них окажется быстрее на свежих версиях драйверов (от октября 2020).
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Обе карты были протестированы в 8 играх при максимальных настройках графики в разрешении 1080р. Тестовая конфигурация выглядела следующим образом:
- Видеокарта: ZOTAC GeForce RTX 2060 SUPER 8GB OC
- Видеокарта: SAPPHIRE PULSE Radeon RX 5700 8GB OC
- Процессор: AMD Ryzen 9 3900X
- Материнская плата: Asus Prime X570-Pro
Для удобства, представим результаты в виде диаграммы:
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Можно сделать вывод, что карты показались примерно схожую производительность, лишь в Battlefield V наблюдается значительная разница – плата от AMD оказалась быстрее почти на 20%. В остальном, результаты на уровне погрешности.
Теперь давайте сравним стоимость обеих плат.
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ZOTAC GeForce RTX 2060 SUPER 8GB OC в магазине "Регард" обойдется в 35 610 рублей:
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SAPPHIRE PULSE Radeon RX 5700 8GB OC стоит целых 40 790 рублей:
Очевидно, что карта от NVIDIA на данный момент является более выгодной покупкой по соотношению цена/FPS. Плюсом ко всему, она обладает технологиями RayTracing и DLSS 2.0, аналогов которых у AMD пока нет.
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