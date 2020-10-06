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Нехватка видеокарт GeForce RTX 3080 и RTX 3090 продлится до начала 2021 года

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 Всем компьютерным энтузиастам и любителям компьютерных игр известно, что компания Nvidia на данный момент не в состоянии обеспечить всех желающих своими новинками в лице GeForce RTX 3080 и RTX 3090. Глава компании Nvidia Дженсен Хуанu, отвечая на вопросы после мероприятия GTC Digital 2020 подтвердил, что дефицит видеокарт семейства GeForce RTX 3090 и RTX 3080 продлится, как минимум до начала будущего года.

 Запуск NVIDIA GeForce RTX 3080 и RTX 3090 вызвал невероятный спрос у потребителей, а розничные продавцы пытаются хоть как-то достать столь желанные видеокарты и выполнить свои обязательства по крайней мере перед теми, кто успел оформить предзаказ новинок. Тем временем, производители ежедневно публикуют обновления в социальных сетях и приносят свои извинения за задержку с выпуском видеокарт.

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 Сообщения о возможных нехватках появлялись еще до выпуска графических процессоров Ampere. Например,  в своей статье в TweakTownно Энтони Гаррефф написал, что до конца года запасов новинок просто не будет, и заявление главы компании Nvidia это только подтверждают.

 Дженсен Хуанг также сказал: "У Nvidia с GeForce RTX 3080 и 3090 есть проблема со спросом, а не с предложением. Проблема со спросом в том, что он намного больше, чем мы ожидали - а мы действительно многого ожидали". Однако, в такой ход развития событий трудно поверить, так как ранее многие источники утверждали, что количество произведенных ко времени запуска видеокарт было намного меньше, чем это обычно происходит.

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 Кроме того, после появления проблем с наличием новинок на полках магазинов, в компании NVIDIA решила не наступать на те же грабли с серией GeForce RTX 3070 и отложила их выпуск, дабы накопить достаточное их количество, как на своих складах, так и на складах розничных магазинов и партнеров. определенно в этом есть смысл, так ка карты GeForce RTX 3070 относятся к среднему ценовому диапазону, который является наиболее востребованным среди пользователей, а следовательно их количество должно быть еще больше, чем флагманских моделей.

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Теги

nvidia geforce geforce rtx 3080 geforce rtx 3090 nvidia ampere geforce rtx 3070
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