GeForce GTX 1660 Super и Radeon RX 580 сравнили на последних версиях драйверов – выясняем, стоит ли переплачивать 3 000 рублей за NVIDIA
YouTube-канал Benchmark провёл тестирование видеокарт GeForce GTX 1660 Super и Radeon RX 580. Несмотря на разницу в рекомендуемой цене в долларах (230$ против 170$ соответственно), на российском рынке они находятся примерно в одном ценовом диапазоне.
реклама
Так, например, GTX 1660 Super обойдётся покупателю примерно в 22 000 рублей, тогда как RX 580 будет стоить около 19 000. Давайте выясним, стоит ли переплачивать за видеокарту от NVIDIA:
Обе карты были протестированы в 9 современных играх при максимальных настройках графики в разрешении 1080р. Процессором в тестах выступал Intel Core i7-10700K - достаточно мощный вариант, чтобы исключить "недогруз" ГПУ. Драйвера были обновлены до последних версий по состоянию на 4 октября 2020 года.
Для удобства, результаты тестирования мы свели в таблицу:
реклама
Как видно из таблицы, GTX 1660 Super опережает RX 580 по среднему FPS примерно на 32% во всех проектах, разница в минимальном тоже внушительная - более 22%.
реклама
При этом, исходя из цен в российской рознице, разница в цене между этими картами составляет около 15% в пользу AMD. Исходя из параметра цена/FPS, можно сделать вывод о том, что видеокарта от NVIDIA является более выгодной покупкой, предлагая гораздо более высокую производительность за приемлемую доплату.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила