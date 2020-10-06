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YouTube-канал Benchmark провёл тестирование видеокарт GeForce GTX 1660 Super и Radeon RX 580. Несмотря на разницу в рекомендуемой цене в долларах (230$ против 170$ соответственно), на российском рынке они находятся примерно в одном ценовом диапазоне.

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Так, например, GTX 1660 Super обойдётся покупателю примерно в 22 000 рублей, тогда как RX 580 будет стоить около 19 000. Давайте выясним, стоит ли переплачивать за видеокарту от NVIDIA:

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Обе карты были протестированы в 9 современных играх при максимальных настройках графики в разрешении 1080р. Процессором в тестах выступал Intel Core i7-10700K - достаточно мощный вариант, чтобы исключить "недогруз" ГПУ. Драйвера были обновлены до последних версий по состоянию на 4 октября 2020 года.

Для удобства, результаты тестирования мы свели в таблицу:

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Как видно из таблицы, GTX 1660 Super опережает RX 580 по среднему FPS примерно на 32% во всех проектах, разница в минимальном тоже внушительная - более 22%.

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При этом, исходя из цен в российской рознице, разница в цене между этими картами составляет около 15% в пользу AMD. Исходя из параметра цена/FPS, можно сделать вывод о том, что видеокарта от NVIDIA является более выгодной покупкой, предлагая гораздо более высокую производительность за приемлемую доплату.