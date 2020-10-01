AMD Ryzen 5 5600X опережает 3600Х на 20% – будущий король бюджетного гейминга уже протестирован
До официального анонса процессоров AMD с архитектурой Zen 3 остаётся всего неделя. Тем временем, инженерные образцы процессоров уже вовсю тестируют. Так, сайт CPU-Monkey выложил характеристики готовящегося к выходу AMD Ryzen 5 5600X и результаты прогонов в бенчмарке Cinebench R20. Уже сейчас можно сделать предварительные выводы.
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Новый 5600X будет обладать 6 ядрами и 12 потоками, как и его предшественник 3600X. Все частоты повышены на 200 МГц: базовая с 3,8 до 4 ГГц, в режиме турбо (на 1 ядро) - с 4,4 до 4,6 ГГц, а в режиме турбо (все ядра) - с 4,2 до 4,4 ГГц. Используется архитектура Zen 3 (Vermeer).
Требования к теплоотводу процессора не изменились. TDP новинки - всё те же 95 Вт.
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А теперь давайте взглянем на результаты прогонов в Cinebench. В однопоточном тесте Ryzen 5 5600X опережает 3600Х почти на 15%:
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Результаты многопоточной производительности ещё более впечатляющие, преимущество нового 5600X составляет уже 22%:
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Источник изображений: CPU-Monkey
Скачок получился примерно такой же, как между вторым и третьим поколениями Ryzen. Владельцам старых 2600 (и тем более 1600) стоит задуматься об обновлении - будет почти двукратный прирост производительности. Осталось дождаться 8 октября, когда будут объявлены рекомендованные цены на новинку.
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