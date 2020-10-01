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AMD Ryzen 5 5600X опережает 3600Х на 20% – будущий король бюджетного гейминга уже протестирован

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До официального анонса процессоров AMD с архитектурой Zen 3 остаётся всего неделя. Тем временем, инженерные образцы процессоров уже вовсю тестируют. Так, сайт CPU-Monkey выложил характеристики готовящегося к выходу AMD Ryzen 5 5600X и результаты прогонов в бенчмарке Cinebench R20. Уже сейчас можно сделать предварительные выводы. 

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Новый 5600X будет обладать 6 ядрами и 12 потоками, как и его предшественник 3600X. Все частоты повышены на 200 МГц: базовая с 3,8 до 4 ГГц, в режиме турбо (на 1 ядро) - с 4,4 до 4,6 ГГц, а в режиме турбо (все ядра) - с 4,2 до 4,4 ГГц. Используется архитектура Zen 3 (Vermeer).

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Требования к теплоотводу процессора не изменились. TDP новинки - всё те же 95 Вт. 

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А теперь давайте взглянем на результаты прогонов в Cinebench. В однопоточном тесте Ryzen 5 5600X опережает 3600Х почти на 15%:

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Результаты многопоточной производительности ещё более впечатляющие, преимущество нового 5600X составляет уже 22%:

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Источник изображений: CPU-Monkey


Скачок получился примерно такой же, как между вторым и третьим поколениями Ryzen. Владельцам старых 2600 (и тем более 1600) стоит задуматься об обновлении - будет почти двукратный прирост производительности. Осталось дождаться 8 октября, когда будут объявлены рекомендованные цены на новинку. 

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amd ryzen тесты 3600x cinebench r20 5600x
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GumanoidT
14:10
Не корректно считаете. Не учли увеличение частот на 200МГц. IPC предполагает увеличение производительности при одинаковых частотах. Поэтому реальное увеличение IPC 13.9% на одно ядро.
AMD Ryzen 5 5600X опережает 3600Х на 20% – будущий король бюджетного гейминга уже протестирован
wwr222
14:10
С твоим фанатизмом вряд ли заказы получаешь."Клиент" жив и здоров...
Предполагаемый AMD Ryzen 9 5900X обогнал разогнанный до 5,3 ГГц Intel Core i9-10900K в бенчмарке CPU-Z
ахахах
14:09
это ещё и биос надо прошивать в плате-но так можно и плату спалить если ток выключат в доме и шьешь без ибп(может быть и лотерея там токовая)
MSI выпускает прошивки BIOS для плат с чипсетами AMD 500 и поддержкой Ryzen 5000 Zen 3 Vermeer нового поколения
Diver0
14:09
В сингле где-то на 10% быстрее, чем 10600к на 4,9 гГц. Годнота!
AMD Ryzen 5 5600X опережает 3600Х на 20% – будущий король бюджетного гейминга уже протестирован
D3m0n
14:08
Интеловоды даунгрейдятся до атомов ))
Возможная конфигурация линейки процессоров Intel Alder Lake 12-го поколения появилась в сети
sgs
14:08
Отличный корпус для любителей настольников. Нижний кожух производитель могбы и не делать, сэкономили бы на стоимости.
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Atomic
barabaskin
14:08
тогда уже три раза , ить второй раз на конденсаторах.
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – сентябрь 2020
mol887
14:06
ну коль х470 совместим,то и 370 и падавно
MSI выпускает прошивки BIOS для плат с чипсетами AMD 500 и поддержкой Ryzen 5000 Zen 3 Vermeer нового поколения
barabaskin
14:05
тогда вывод - вк дороже гтх 960 избыточны для fhd. а так то по хорошему нужно было брать для этого исследования радеон 480 (ить у него были версии 4 и 8 гб). а смотреть на влияние в играх именно объ...
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – сентябрь 2020
mol887
14:04
только не msi, а амд "выпускает прошивки". msi вероятно первая запилила их под свои платы,чтобы юзеры баги потестили.) остальные вендоры более серьезно к этому подходят
MSI выпускает прошивки BIOS для плат с чипсетами AMD 500 и поддержкой Ryzen 5000 Zen 3 Vermeer нового поколения
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