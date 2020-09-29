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Национальную валюту продолжает штормить, психологическая отметка в 80 рублей за доллар может быть пробита уже завтра. Цены на комплектующие также выросли в среднем на 10-15% относительно начала сентября. Однако, повышение прайсов практически не коснулось видеокарт прошлого поколения от NVIDIA.

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В связи с релизом Ampere, цены на 2000-ую серию продолжают снижаться. Сегодня мы подобрали для вас 2 выгодных предложения на GeForce RTX 2060 от популярных сетевых магазинов.

анонсы и реклама 2080 Super Gigabyte Gaming OC за 60 т.р. Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Так, в "Ситилинке" продаётся со скидкой Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 2060 [GV-N2060OC-6GD] за 26 790 рублей:

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А в магазине "Регард" по хорошей цене представлена версия от другого производителя - EVGA NVIDIA GeForce RTX 2060 KO ULTRA [06G-P4-2068-KR]. Стоимость составляет 27 930 рублей:

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Обе карты отличается неплохим охлаждением - данные нереференсные версии оснащены производительными системами с двумя вентиляторами. RTX 2060 отлично подойдёт для игр в разрешении 1080p. Достойный FPS на высоких настройках качества будет доступен ещё несколько лет.

Гарантия даётся на 3 года. Частота графического процессора обеих видеокарт составляет 1755 МГц в режиме Boost, а памяти GDDR6 - 14 000 МГц. Объём видеопамяти - стандартные 6 Гб. Рекомендуемая производителем мощность блока питания 500 Вт при TPD в 150 Вт.