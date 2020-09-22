Закон Хуанга – новый закон Мура: глава NVIDIA опровергает постулат, высказанный более 50 лет назад
В первую эпоху современной вычислительной техники господствовала одна тенденция - закон Мура. На самом деле это было лишь предсказание соучредителя Intel Гордона Мура, а не какой-либо физический закон. Данное правило гласило, что количество транзисторов на чипе будет удваиваться примерно каждые 2 года.
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Президент NVIDIA Дженсен Хуанг утверждает, что этот закон уже мертв. Он пытается задать тренд, при которой производительность вычислений за каждые 2 года будет увеличиваться более чем в 2 раза, опережая правило Мура по темпам. Хуанг называет это собственным законом. За последние 8 лет производительность комплектующих NVIDIA в вычислениях, которые применялись в концепциях искусственного интеллекта, увеличилась в 317 раз. Согласно закону Мура, она должна была вырасти в 256 раз. То есть, на практике закон Хуанга уже работает.
Приобретение ARM предоставит NVIDIA возможность быстрее прогрессировать в области ИИ. Для "зеленых" также важно распределение ресурсов: если видео-чипы будут опережать центральные по скорости, то образуется так называемое "бутылочное горлышко", которое будет сдерживать прогресс системы в целом.
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Слияние с ARM предоставит NVIDIA возможность заполнить пробел в отрасли разработки ЦП. Глава маркетинга ARM Стив Родди считает, что "закон Хуанга" исчерпает себя в следующие 10 лет, однако, этого прогресса окажется достаточно, чтобы значительно продвинуться в развитии систем искусственного интеллекта.
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