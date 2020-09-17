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Топовые игры для PlayStation 5 будут стоить 80 евро (в пересчёте 7 000 рублей) — информация подтверждена Sony

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Ранее летом начались спекуляции о том, какой будет ценник на игры для PlayStation 5 и Xbox Series X. Хотя некоторые студии подтвердили, что будут предлагать игры за 70 долларов/80 евро, не похоже, что это будет необходимым стандартом для всех будущих выпусков. При этом Demon's Souls Remastered будет одной из игр следующего поколения, которые будут иметь более высокую стоимость. 

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В недавнем сообщении в официальном блоге PlayStation президент Sony Interactive Entertainment Джим Райан подтвердил рекомендованные цены стартовой линейки PS5:

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Astro's Playroom (Japan Studio) - предустановлена на PS5 (бесплатно)

Demon's Souls (Bluepoint Games / Japan Studio) - 69,99 долларов США / 7900 иен / 79,99 евро 

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Destruction All Stars (Lucid Games / XDEV) - 69,99 долларов США / 7900 иен / 79,99 евро 

Marvel's Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games) - 49,99 долларов США / 5900 иен / 59,99 евро 

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Marvel's Spider-Man: Mile Morales Ultimate Edition (Insomniac Games) - 69,99 долларов США / 7900 иен / 79,99 евро

Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital / XDEV) - 59,99 долларов США / 6900 иен / 69,99 евро

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Как мы видим, в США ценник на топовые проекты составит 70 долларов, а в Европе - аж 80 евро. Игры классом пониже, вроде самостоятельного дополнения к Marvel's Spider-Man, будут иметь более низкую стоимость.

Похоже, что рекомендованный Sony прайс в 80 евро будет распространяться на все ААА-тайтлы. Поскольку Россия принадлежит к региону Европа, в пересчете ценник составит около 7 000 рублей. Официальных прайсов для РФ компания пока не называла - будем надеяться, что они будут хотя бы немного ниже.

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