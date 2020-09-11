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На прямой трансляции Forward, которая проходила вчера, Ubisoft представили ремейк Prince of Persia: The Sands of Time. Анонс сопровождался трейлером, который затем выложили на официальном YouTube-канале издательства.

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На момент написания новости, трейлер набрал почти 100 тысяч просмотров и 5 тысяч дизлайков при 2,7 тысячах лайков. Похожая ситуация и с роликом на российском канале Ubisoft - уже более 2 тысяч отметок "не нравится".

В основном критика касается ужасной графики и кривых персонажей. Приведу самые интересные комментарии обычных игроков.

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TheNafig: Больше всего после показа понравился коммент на англоязычной ветке: Принц успешно переместился в эпоху ps3/xbox360 с помощью кинжала времени.

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Alexey Nekrasov: Выглядит так, будто они этот ремейк должны были показать еще в 2010, но вспомнили про него только сейчас.

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Alexander Sin: Увидев модельки и лица персонажей, я сначала подумал, что это типа из старой версии, сейчас будет "было-стало". Ан нет. Это у нас такой ремейк от убисофта. Современный.

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