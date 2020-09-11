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После выхода на рынок новых версий видеокарт, цены на предыдущие быстро снижаются. В этом году это начало происходить уже после анонса RTX 3000-й серии. Несмотря на падение рубля, текущие цены на 2080 Ti - самые низкие за все время продаж.

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Например, в магазине Ситилинк, видеокарта PALIT nVidia GeForce RTX 2080Ti продаётся с внушительной скидкой в 12 000 рублей.

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Напомню, что RTX 2080 Ti является ультимативным решением на данный момент. Её потенциала хватит ещё на несколько лет игры на ультра настройках.

Версия от PALIT обладает 36-месячной гарантией. Частота графического процессора составляет 1350 МГц (1545 МГц в режиме Boost), памяти GDDR6 - 14000 МГц. Объём видеопамяти - внушительные 11 Гб. Рекомендуемая производителем мощность блока питания составляет 650 Вт, а максимальное энергопотребление платы при полной нагрузке - 250 Вт. Длина видеокарты - 292 мм, перед покупкой нужно убедиться, что она поместится в ваш корпус.

