Представлена золотая PlayStation 5 за 817 тысяч рублей
Производитель товаров люкс-класса Truly Exquisite представил золотую версию Sony PlayStation 5. Предварительный заказ такой консоли будет доступен с 10 сентября этого года, дата фактической поставки будет объявлена позднее.
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Эксклюзивные приставки будут выпущены в трёх версиях: с напылением из 24-каратного золота, 18-каратного "розового" золота и платины.
Цена люксовой консоли просто поражает воображение. Стоимость Digital-версии (без дисковода) составит от 787 до 807 тысяч рублей без учёта доставки. Обычная модель обойдётся покупателям в 797 - 817 тысяч.
В дополнение к игровой консоли, Truly Exquisite предлагает приобрести золотой геймпад DualSense за 64 тысячи рублей.
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Также золотым напылением будет покрыта и официальная беспроводная гарнитура. Стоимость составит 39 тысяч рублей.
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Экземпляры будут выпущены ограниченным тиражом, всего 250 шт. для каждой модели. Поставки "царской" версии начнутся не раньше официального выхода консоли на рынок, дата которого пока не объявлена. Напомним, что консоль появится в продаже сперва на американском рынке, то есть в США и Канаде. Для остальных регионов, в том числе и России, приставка будет доступна "в конце 2020 года".
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