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В последних рекламных материалах AMD провела официальное сравнение четырех своих видеокарт RX 5500 XT, RX 5600 XT, RX 5700 и RX 5700 XT с видеокартами NVIDIA: GTX 1650, GTX 1660 Ti, RTX 2060 и RTX 2070 соответственно. Разница в производительности получилась от 8 до 20% в пользу "красных":

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Таким образом, RX 5500 XT на 13% быстрее "зелёной" GeForce GTX 1650 Super, а 5600 XT уверенно опережает GTX 1660 Ti в разрешении Full HD. Что касается флагманской линейки, обычная RX 5700 "уделывает" на 10% RTX2060 при 1440р на высоких графических настройках. А 5700 XT отказалась на 8% быстрее конкурента в лице RTX 2070 (разрешение 1440p, настройки графики ультра)

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Отметим, что AMD не раскрывает свою методику тестирования и конфигурацию тестовых стендов. Также не указаны игры и программы, в которых производилось сравнение.

Кроме того, в сравнение не попали флагманы NVIDIA: RTX 2070 Super, RTX 2080, RTX 2080 Super и RTX 2080 Ti, не говоря уже о видеокарте RTX Titan.