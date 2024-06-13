Смартфон получит чипсет Exynos 2400.

Ещё несколько месяцев назад стало известно, что Samsung разрабатывает новый смартфон линейки Fan Edition (FE) — Galaxy S24 FE. Теперь смартфон был замечен на Geekbench под номером модели SM-S721B, который будет международным вариантом.

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Galaxy S24 FE набрал 2047 баллов в одноядерных и 6289 баллов в многоядерных тестах. В спецификациях Geekbench указано, что устройство оснащено- чипсетом Exynos 2400 в сочетании с 8 ГБ ОЗУ и работает на ОС Android 14.





Не удивительно, что Galaxy S24 FE получил именно Exynos 2400, поскольку Galaxy S24 и Galaxy S24+ также оснащены этим же чипсетом, по крайней мере, во всех регионах, кроме США. При этом люди, надеющиеся увидеть внутри него чипсет от Qualcomm, будут разочарованы.

Сообщается, что Galaxy S24 FE будет оснащен датчиком ISOCELL GN3 для основной камеры, который используется в смартфонах S23, S23+, S24 и S24+. На данный момент это всё, что известно о данном устройстве.

Samsung вряд ли представит смартфон на предстоящем мероприятии Galaxy Unpacked, который пройдёт 10 июля, поскольку иначе о нём было бы известно гораздо больше.