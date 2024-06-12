Цена на будущий складной флагман от Samsung будет на $100 выше.

До официального анонса складных смартфонов Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6 осталось несколько недель, но возможная цена Galaxy Z Fold 6 уже стала известна. Цена на предстоящий складной флагман Samsung для рынка США просочилась, и похоже, что в этом году он будет стоить дороже.

реклама

SmartPrix сообщает, что цена Galaxy Z Fold 6 в США начнется от $1899,99 за вариант на 256 ГБ. Это на $100 выше, чем цена Galaxy Z Fold 5 с памятью на 256 ГБ. Также сообщается, что цена вариантов Galaxy Z Fold 6 емкостью 512 ГБ и 1 ТБ составит $2019,99 и $2259,99 соответственно.

Таким образом, все конфигурации будущего смартфона окажутся на $100 дороже, чем Galaxy Z Fold 5. Это может оттолкнуть потенциальных покупателей от приобретения новинки, тем более если Z Fold 6 действительно получит те же камеры, что и Galaxy Z Fold 5.

На данный момент известно, что Samsung немного изменит размеры Galaxy Z Fold 6 по сравнению с его предшественником, чтобы обеспечить более широкий экран. Смартфон будет тоньше и легче и может получить титановый корпус. Внутренний экран также будет шире и короче.

Galaxy Z Fold 6 будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 в сочетании с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ внутренней памяти. Ходят слухи, что он оснащен той же фронтальной камерой на 10 МП, основной задней камерой на 50 МП, сверхширокоугольным объективом на 12 МП и телеобъективом на 10 МП (3-кратный оптический зум), что и Galaxy Z Fold 5. Смартфон получит аккумулятор емкостью 4600 мАч и быстрой проводной зарядкой 25 Вт, а также с поддержкой беспроводной зарядки.