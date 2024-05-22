Realme GT 6T дебютировал в Индии.

Realme спустя два года возродила свою серию GT, выпустив новый среднебюджетный смартфон Realme GT 6T.

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Realme GT 6T оснащен 6,78-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью 6000 нит. Это один из самых ярких дисплеев смартфонов на рынке. Смартфон получил технологию 8T LTPO, которая обеспечивает переменную частоту обновления в диапазоне от 1 Гц до 120 Гц, оптимизируя плавность изображения и экономя заряд аккумулятора. Дисплей смартфона защищён с помощью Gorilla Glass Victus 2.

Сердцем Realme GT 6T стал новый чипсет Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, который набирает более 1,5 миллионов баллов в тестах AnTuTu. Он работает в сочетании с оперативной памятью LPDDR5x объемом до 12 ГБ и хранилищем UFS 4.0 объемом до 512 ГБ. Смартфон справляется с перегревом благодаря 9-слойной испарительной камере общей площадью 10 014 мм². Realme GT 6T также получит аккумулятор емкостью 5500 мАч, который поддерживает зарядку SuperVOOC мощностью 120 Вт. Зарядное устройство входит в комплект поставки.

Задняя часть устройства оснащена двойной камерой с 50-мегапиксельным основным датчиком Sony LYT-600 и сверхширокоугольным объективом 8 МП, а на дисплее имеется 32-мегапиксельная фронтальная камера для селфи.

Realme обещает 4 года обновлений ПО и 3 года обновлений ОС для этого смартфона. Варианты подключения включают Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 6, а обе SIM-карты поддерживают режим ожидания 5G.

Realme GT 6T доступен в цветах Fluid Silver и Razor Green по цене от $370 за базовый вариант 8/128 ГБ. Вариант с максимальным объёмом памяти на 12/512 ГБ продается за $480.