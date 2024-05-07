Старт продаж со следующей недели.

Apple провела презентацию Let Loose, на которой показала новые модели iPad и аксессуары к ним.

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Самым первым был представлен новый iPad Air, который теперь выпускается в двух размерах: 11- и 13-дюймов. Оба планшета оснащены IPS-экраном с частотой 60 кадров в секунду, а работают они на процессоре Apple M2. Базовая версия поставляется с 128 ГБ памяти, а максимально возможный вариант доступен с памятью до 1 ТБ. Цена составляет от $599 за 11-дюймовую версию и от $799 за 13-дюймовую.

Далее показали новые iPad Pro, которые претерпели куда больше изменений. Во первых, они получили новый процессор Apple M4, который обещает производительность на 50% мощнее и рендеринг в 4 раза быстрее, чем Apple M2. В нём 10 ядер GPU, а ещё — обновлённый 16-ядерный нейропроцессор Neural Engine, который способен выполнять 38 триллионов операций в секунду. Apple заявляет, что он в 60 раз мощнее самого первого Neural Engine. Но самым главным обновлением новых iPad Pro стал новый дисплей Tandem OLED с яркостью в 1000 нит, которая в пике доходит до 1600 нит. Благодаря использованию OLED-дисплея удалось значительно уменьшить толщину нового iPad Pro, и теперь она составляет всего 5,1 мм (у 13-дюймовой версии). 11-дюймовый iPad Pro будет стоить от $999, а 13-дюймовый iPad Pro стартует с отметки в $1299.

Под конец рассказали про новые, а точнее обновлённые аксессуары Magic Keyboard и Apple Pencil Pro. Клавиатура стала тоньше, и в неё встроили алюминиевый трекпад, который буквально превращает iPad в MacBook. Стилус же получил функцию распознавания силы нажатия, гироскоп и поддержку «Локатора», благодаря чему его будет сложнее потерять.