Counterpoint Research опубликовал ТОП-10 самых продаваемых смартфонов за первый квартал 2024 года.

iPhone 15 Pro Max является одним из самых дорогих смартфонов на рынке, но это не помешало ему стать самым продаваемым смартфоном в мире в первом квартале 2024 года.

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Несмотря на то, что Apple выпускает исключительно флагманские устройства, она продолжает доминировать на мировом рынке смартфонов. Согласно отчету Counterpoint Research, в четверку самых продаваемых устройств первого квартала 2024 года вошли iPhone, а за ним следует новый Samsung Galaxy S24 Ultra.

Серия iPhone 15 действительно претерпела одно из самых важных и долгожданных изменений за последние годы, которые, вероятно, увеличили продажи. В 2023 году Apple спустя 11 лет отказалась от порта Lightning в последней серии iPhone 15, перейдя на более универсальный USB-C. Модели Pro также претерпели значительные обновления: новая титановая рамка и объектив с тетрапризмой и 5-кратным оптическим зумом в 15 Pro Max.

Хотя Galaxy S-серии занимает лидирующие позиции среди флагманов Samsung, большая часть их продаж приходится на A-серию среднего класса. Например, за тот же период прошлого года Galaxy A13 был самым продаваемым устройством Samsung. Но в 2024 году, как показывает таблица, первое место занял Galaxy S24 Ultra. Примечательно, что это был первый смартфон на рынке с функциями генеративного ИИ, такими как перевод в реальном времени, редактирование изображений и т. д. Стандартный Galaxy S24 также вошел в ТОП-10 самых продаваемых смартфонов.

В последние несколько лет Apple и Samsung остаются двумя ведущими производителями смартфонов в мире по объему продаж, и, возможно, останутся лидерами ещё не один год.