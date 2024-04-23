На мероприятии представят новые iPad Pro и iPad Air.

Apple анонсировала специальное мероприятие Let Loose, которое начнётся 7 мая в 17:00 по МСК.

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На этом мероприятии ожидается выпуск новых iPad Pro, которые будут оснащены чипами M3 и получат OLED-дисплеи, благодаря чему станут значительно тоньше прошлых моделей. В дополнение к существующему 10,9-дюймовому iPad Air выпустят увеличенный до 12,9 дюйма iPad Air. Оба планшета будут оснащены чипами M2, но ходят слухи, что 12,9-дюймовая модель получит mini-LED дисплей вместо LCD.

Apple также может показать новый стилус Apple Pencil и обновлённую клавиатуру Magic Keyboard для нового iPad Pro, которая будет иметь более прочную алюминиевую раму и большой трекпад. Это будет первое обновление Magic Keyboard с момента её появления в 2020 году.

Посмотреть прямую трансляцию этого мероприятия можно будет на официальном YouTube канале компании Apple.