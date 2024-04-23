Стали известны цветовые варианты нового Galaxy Z Fold 6.

Samsung в июле на мероприятии Galaxy Unpacked представит складные смартфоны следующего поколения. В преддверии официального анонса Galaxy Z Fold 6 стали известны его варианты расцветок.

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Росс Янг на своей странице в X пишет, что новый Galaxy Z Fold 6 будет доступен как минимум в пяти цветовых вариантах: Crafted Black, Light Pink, Navy, Silver Shadow и White. Инсайдер сообщил, что варианты цвета Crafted Black и White будут доступны в меньшем объёме, поэтому, скорее всего, они могут быть эксклюзивными для продажи на сайте samsung.com.

Согласно информации от некоторых источников, Galaxy Z Fold 6 будет иметь существенные изменения в дизайне по сравнению с Galaxy Z Fold 5. Сообщается, что он будет иметь более тонкий, широкий и короткий корпус, что облегчит использование в закрытом состоянии.

Ожидается, что Galaxy Z Fold 6 будет оснащён чипсетом Snapdragon 8 Gen 3. Он будет использовать ту же тройную заднюю камеру 50 + 12 + 10 МП, что и Z Fold 5. Новинка может иметь батарею большего размера, что приведет к увеличению автономности. Смартфон также может работать под управлением One UI 6.1.1 на базе Android 14 из коробки.