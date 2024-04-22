Аксессуары FineWoven не понравились пользователям из-за их плохой долговечности.

Прошлой осенью Apple вместе с линейкой iPhone 15 представила аксессуары из материала FineWoven в качестве экологически чистой альтернативы кожаным аксессуарам. Однако покупатели массово стали жаловаться, что материал склонен к загрязнению, потертостям и другим проблемам с внешним видом.

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Apple приняла решение прекратить производство аксессуаров Finewoven менее, чем через год после их анонса. Инсайдер Kosutami сообщил об этом в сообщении на своей странице в X/Twitter. Инсайдер пояснил, что причиной прекращения производства чехлов Finewoven стала их недолговечность. В будущем Apple, возможно, перейдет на другой материал, отличный от кожи, для производства своих премиальных аксессуаров.

Kosutami первым разглашал детали о продукции FineWoven. Инсайдер раскрыл планы Apple представить новые ремешки для Apple Watch, сделанные из "тканого материала", за более чем месяц до их официального выпуска, а также соответствующие чехлы для iPhone. Он также предоставил первые изображения аксессуаров FineWoven незадолго до их официального анонса на специальном мероприятии.