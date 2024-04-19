Новый 12,9 iPad Air получит экран от нынешнего iPad Pro.

По словам Росса Янга, новый 12,9-дюймовый iPad Air, анонс которого запланирован на май, получит mini-LED дисплей, который стоит в нынешнем 12,9-дюймовом iPad Pro.

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Росс Янг, который известен своими точными прогнозами, связанными с дисплеями Apple, сообщил об этом на своей странице в X/Twitter. По его словам, новый iPad Air будет оснащён mini-LED дисплеем от 12,9-дюймового iPad Pro, и назвал преимуществом его более низкое энергопотребление.

Так как у Apple нет в запасе 10,9-дюймовых mini-LED дисплеев, возможно, меньший iPad Air останется на LCD-дисплее.

Новые модели iPad Pro, которые также будут анонсированы в мае, будут оснащены OLED-дисплеями, которые устранят подсветку, чтобы обеспечить более высокий коэффициент контрастности с истинным черным цветом. Ожидается, что благодаря OLED-панелям будущие iPad Pro станут немного тоньше своих предшественников.