Смартфоны Pixel 9 будут оснащены модемом Exynos 5400, который обеспечит спутниковую связь.

Предстоящая серия Google Pixel 9, выпуск которой ожидается позднее в этом году, может получить функцию спутниковой связи.

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Согласно отчёту AndroidAuthority, смартфоны Pixel 9 будут оснащены модемом Samsung Exynos 5400, который поддерживает 5G non-terrestrial network (NTN), а это означает, что он обеспечит спутниковую связь. Это особенно важно в чрезвычайных ситуациях, когда сотовая связь недоступна.

Более того, сообщается, что Pixel Fold 2 и Tablet 2, которые в настоящее время находятся на стадии разработки, также будут оснащены модемом от Samsung.

Одной из наиболее примечательных особенностей этого обновления является возможность подключения к службам экстренной помощи через спутники, что крайне важно для пользователей в районах без покрытия сотовой связи. Чтобы облегчить это, Google внедрила систему, которая помогает пользователям задавать ряд вопросов, что позволяет быстро связаться со службами экстренной помощи. Например:

Что случилось?

[Вы/Они/Все ли] дышат?

Сколько всего людей [пропало без вести/попали в ловушку]?

Что лучше всего описывает вашу ситуацию?

Что горит?

Присутствует ли здесь оружие?

Какой тип транспортного средства или судна?

Применимо ли что-нибудь из этого?

Спутниковая связь будет использоваться для отправки текстовых сообщений, но не для звонков. Кроме того, специальное приложение "Спутниковый шлюз" позволит легко связаться с экстренными службами с помощью функции "Emergency SOS".