Цены на Nubia Flip начинаются от 2999 юаней (~$415).

Сегодня бренд ZTE Nubia представила в Китае свой первый складной смартфон Nubia Flip. ZTE сделала смартфон доступным для более широкой аудитории, и он стал самым дешёвым складным смартфоном на рынке.

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Nubia Flip оснащён 6,9-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. На задней панели расположился круглый 1,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 466×466 пикселей, окружённый кольцом с камерами. Что касается камер, то смартфон имеет основной датчик на 50 МП и 2-мегапиксельный датчик глубины для портретных снимков, а спереди на дисплее установлена фронтальная камера на 16 МП.

Nubia Flip оснащён чипсетом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 с графическим процессором Adreno 644. Смартфон имеет аккумулятор на 4310 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Также имеется поддержка технологии NFC.

Смартфон доступен в трех конфигурациях ОЗУ и встроенной памяти: 8 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ. Цены на устройство начинаются от 2999 юаней (~$415), а максимальная конфигурация на 12 ГБ + 512 ГБ обойдётся в 3699 юаней ($511). Смартфон поставляется в трех цветовых вариантах: Caramel, Milk Tea, and Taro.