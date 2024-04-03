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Обновление One UI 6.1 вызывает проблемы со сканером отпечатков пальцев в Galaxy S23
Пользователи смартфонов Galaxy S23 жалуются на проблемы со сканером отпечатков пальцев после обновления One UI 6.1.

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На прошлой неделе Samsung выпустила обновление One UI 6.1 для серии Galaxy S23, и пользователи столкнулись с рядом проблем из-за обновления. Одни писали об уменьшении скорости зарядки смартфона до 15 Вт, а другие жаловались на нагрев.

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Теперь пользователи Galaxy S23 столкнулись с новой проблемой, а именно некорректной работой подэкранного сканера отпечатка пальцев. По словам пользователей Reddit (1 , 2), анимация распознавания отпечатков пальцев не появляется после пробуждения Galaxy S23 из режима сна. Также смартфон никак не реагирует после поднесения пальца к сканеру отпечатков пальцев, однако после повторного прижатия пальца к сканеру начинается процесс распознавания отпечатка пальца. 

Учитывая, сколько раз мы разблокируем наши смартфоны в день, эта проблема кажется довольно неприятной. Остаётся ждать и надеяться, что Samsung в скором времени устранит эти проблемы, выпустив ещё одно обновление ПО с исправлением багов, чтобы избавить пользователей от нежелательных проблем.

#samsung #galaxy #galaxy s23 #one ui 6.1
Источник: sammobile.com
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